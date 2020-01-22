Названы сроки создания вакцины против китайского вируса в России

Share Tweet Share Share Email Comments

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Заместитель директора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин назвал сроки создания в России вакцины против коронавируса 2019-nCoV. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

По словам Шипулина, полный цикл создания вакцины займет минимум полгода, разработка самого препарата — до трех месяцев. Он также отметил, что для этого потребуются значительные средства, однако отметил необходимость такого шага. При этом сделать ее будет не очень сложно, так как вирус консервативный.

«Мы не знаем, как этот вирус поведет себя в нашей популяции, что он будет делать в России. Восприимчивость населения к нему зависит от генетики наших граждан», — отметил Шипулин. По его словам, вакцина станет спасением, если у вируса будет высокая летальность и он начнет распространяться по стране.