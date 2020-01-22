Politico: Трамп планирует расширить ограничения на въезд в США

Share Tweet Share Share Email Commentsclose
Президент США Дональд Трамп на митинге со своими сторонниками в Манчестере, 15 августа 2019 года
Jonathan Ernst/Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о расширении списка стран, гражданам которым ограничен въезд на территорию страны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.
По информации источников, в список могут быть внесены Белоруссия, Киргизия, Нигерия, Мьянма, Эритрея, Судан и Танзания. Данный список не является окончательным и может быть изменен, отметили источники.
Официальное заявление Белого дома по расширению ограничений на въезд в США ожидается 27 января 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Axios: Трамп хочет ужесточить правила въезда для женщин
READ Появились первые данные о состоянии упавшего в Иране украинского самолета
— В США хотят ограничить въезд в страну для граждан еще ряда стран
— Трамп ограничил въезд в США мигрантам без медстраховки