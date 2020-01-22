Самое дорогое судно в мире 500 млн британских фунтов

Share Tweet Share Share Email CommentsСамое дорогое судно в мире: британский дизайнер представил проект суперяхты стоимостью £500 млн.

Британский дизайнер Энди Во представил проект 130-метровой суперяхты Epiphany, на пяти палубах которой располагаются бассейн, спа-салон, кинотеатр, вертолетная площадка, офис, библиотека, спортзал, ресторан и множество кают с балконами. Строительство уникальной яхты займет примерно 5 лет, а ее стоимость уже оценивается в £500 млн.

Энди Во утверждает, что его концепт приглянулся потенциальным покупателям, но он готов вносить коррективы: «Им нравится оригинальный дизайн, но они должны представить, увидеть себя на этой яхте, а слишком смелый дизайн иногда мешает этому».

Суперяхта располагает пятью палубами, одна их которых предназначена для владельца. Для отдыхающих предусмотрены просторные каюты с высокими потолками и панорамными окнами. Гости могут почитать книги в библиотеке, поплавать в бассейне, заняться дайвингом, посетить кинотеатр или спортзал, расслабиться в спа-салоне и даже поработать в офисе! При необходимости зона для принятия солнечных ванн трансформируется в вертолетную площадку.

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Низкий фальшборт и множество стеклянных панелей расширяют пространство яхты, дарят ощущение простора и комфорта.

Энди Во изучал транспортный дизайн в Университете Ковентри, который окончил в 2004 году. Первые четыре года дизайнер проработал в Вене, позже сотрудничал с компанией H2 yacht design. В 2010 году Во выиграл свою первую награду за Meya Meya (что в переводе с арабского означает «100%») – яхту премиум класса с высокими техническими характеристиками.

Отсюда: divochudnoe.ru