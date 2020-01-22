В Госдуме задумались вернуть прежний пенсионный возраст для одной категорий россиян

С инициативой предоставить еще одной категории граждан право выходить на пенсию в 60 лет для мужчин и в 55 лет для женщин выступили депутаты Госдумы. Ознакомится с документом можно в электронной базе Российского парламента.

По предложенному законопроекту, «пенсионный откат» могут получить многодетные и приемные, решившиеся на усыновление, родители. По мнению авторов проекта, семьи, в которых подрастают четверо или более детей, «принимают непосредственное личное участие в изменении демографической ситуации России, обеспечивая демографический рост, увеличение количества работающих лиц, за которых уплачиваются страховые взносы и соответственно наполнение страхового фонда для выплат пенсии».

Депутаты предлагают внести в законодательство право на страховую пенсию по старости для «лиц, имеющих четырех и более детей, в том числе усыновленных, у мужчин, достигших возраста 60 лет и имеющих детей в одном браке, у женщин, достигших возраста 55 лет».

Для выхода на пенсию эти россияне должны будут подать заявление в органы соцзащиты.

После поступления на рассмотрение Правительства РФ, документ получил отрицательный отзыв. По мнению чиновников, в первую очередь надо определить источники финансирования для этой меры и порядок исполнения бюджетных расходов.

Уточняется, что если документ будет принят Думой, то на это будет отведен срок до 1 января 2021 года.