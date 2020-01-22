Сиделка рассказала о пропаже Заворотнюк из клиники

По последним данным, Анастасия Заворотнюк проходила реабилитацию в одной из клиник в России. Однако одна из сотрудниц заведения сообщила, что уже некоторое время не видела артистку.

Пронырливые журналисты добрались до обслуживающего персонала реабилитационного центра на Рублевке, где до недавнего времени проходила лечение Анастасия Заворотнюк, у которой якобы диагностировали рак головного мозга. Репортерам удалось разговорить одну из сиделок. Подчеркнем, что женщина приглядывает не за звездой комедийного сериала «Моя прекрасная няня», а за другим пациентом.

«Палата моей клиентки находится рядом с палатой Заворотнюк. Раньше я видела, как ее возили на процедуры, а теперь нет. Либо ей стало хуже, и она прикована к кровати, либо ее увезли», – цитирует источник в клинике телеграм-канал «НеМалахов».

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Обслуживающему персоналу не докладывают, куда, зачем и почему их клиентов перемещают. Сиделка сама обратила внимание на отсутствие артистки.

«Мы про своего клиента не все знаем, но факт остается фактом. Раньше она даже групповые занятия в бассейне посещала, а теперь пропала», – развела руками сиделка реабилитационного центра, где якобы восстанавливалась Анастасия Заворотнюк.

Ранее СМИ сообщили, будто родных актрисы – мужа Петра Чернышева и старшую дочь Анну – видели в храме в Крекшино, где у семьи огромный особняк. Якобы родственники брали крещенскую воду в честь великого православного праздника Богоявления.

«Петр и Аня приехали после службы на машине, хотя от их дома пешком идти десять минут. Видимо, не хотели привлекать внимания и отвечать на вопросы о здоровье Насти. Лишь однажды близкие сказали, что надеются только на чудо, и в подробности уже не вдавались. Видимо, святая вода – одно из таких чудес, ведь люди верят в ее целебные свойства. Долго в храме они не задерживались. Набрали и сразу уехали», – рассказали журналистам очевидцы.

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