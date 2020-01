Как справиться с волнением перед выступлением

9 простых способов справиться с волнением перед публичным выступлением

Волнуетесь ли вы перед публичным выступлением? Возможно, вы не знакомы с такой проблемой, но поверьте, с ней сталкиваются миллионы людей во всем мире.

Некоторые люди оценивают страх перед публичным выступлением выше страха смерти! Этот страх более чем реален и может нанести ущерб здоровью. Если вы столкнулись с подобной проблемой, вам будет полезно узнать несколько способов, которые помогут вам преодолеть волнение.

Дэвид Гринберг, автор бестселлера «Попросту говоря! Как не волноваться перед публичным выступлением» (Simply Speaking! The No-Sweat Way to Prepare and Deliver Presentations), является признанным экспертом в этой области и предлагает 9 полезных способов, которые помогут устранить «волнение оратора».

READ Рудковская – Авербуху: «Скоммуниздил… и в кусты. Я вам это не прощаю!»

Испытывать легкое беспокойство — это совсем не плохо

По словам Гринберга, если вы нервничаете — значит, вы хотите, чтобы ваше выступление понравилось. У вас в организме вырабатывается адреналин, что помогает вам быстрее мыслить, изъясняться более свободно, вы говорите увлеченно, что привлекает внимание слушателей.

Совсем не обязательно, чтобы выступление было абсолютно безупречным

Многие боятся выступать перед аудиторией из страха сказать или сделать что-то не так. В таком случае Гринберг призывает «принять тот факт, что никто никогда не станет совершенным, и вы тоже». Вместо того, чтобы стремиться стать «супер-оратором», Гринберг советует просто быть самим собой. «Ваша аудитория по достоинству оценит это», — утверждает он.

Нужно быть хорошо осведомленным в тех вопросах, которые вы затрагиваете в своем выступлении

Нужно «заслужить право», — говорит Гринберг, — высказываться по данной теме. «Станьте авторитетным специалистом в своей сфере, который знает больше, чем большинство или даже все ваши слушатели. Чем больше вы знаете, тем увереннее будете чувствовать себя», — говорит он.

READ В сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

Привлекайте аудиторию к обсуждению

Участие аудитории является ключевым моментом. Задавайте вопросы слушателям или же другими способами постарайтесь удерживать их внимание. Если ваше выступление превратится из монолога в диалог, то, по словам Гринберга, это поможет уменьшить вашу нервозность и подогреет интерес слушателей.

Дышите глубже

Дыхание, которое начинается с использования мышц живота, а не груди, успокаивает нервную систему. Сделайте несколько глубоких вдохов до выступления и даже во время выступления. «Когда вы вдыхаете», — советует Гринберг, — скажите про себя «Я…», а когда выдыхаете, скажите «спокоен».

Представляйте себе, что выступление пройдет успешно

Закройте глаза и представьте, что вы говорите уверено и увлекательно. Представьте себе, как выглядит зал, где вы выступаете. Представьте своих слушателей и себя в роли оратора. «Представьте в деталях своё успешное выступление и таким образом помогите превратить желаемое в действительность», — говорит Гринберг.

READ Пушков предрек Европе «черную дату»

Потренируйтесь проговаривать вашу речь вслух перед выступлением

Лучший способ уменьшить ваше беспокойство — это отрепетировать вашу речь, советует Гринберг. «Полезно попрактиковаться наедине с самим собой, — говорит он, — но я настоятельно рекомендую вам также попрактиковаться перед другом, коллегой или инструктором, который честно и объективно даст оценку вашему выступлению».

Избегайте стимуляторов

Употребление кофе может увеличить частоту сердечных сокращений, что послужит причиной вашей нервозности. Ваши слушатели могут заметить, что у вас сдают нервы и дрожат руки. И, само собой разумеется, ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь, чтобы справиться с волнением. Вы вообще можете забыть, что хотели сказать или будете говорить путано.

Установите зрительный контакт со слушателями

В начале выступления найдите несколько дружелюбных лиц в разных местах зала и время от времени встречайтесь с ними взглядом. Гринберг говорит: «Слушателям польстит ваше внимание. А если вы еще и улыбнетесь им, вам обязательно улыбнутся в ответ».

Видео: Как снять волнение перед выступлением

перевод

16.11.2017