Первые заявления Эрдогана после конференции в Берлине по Ливии

Вместе с Эрдоганом летают не просто журналисты, обычно это главные редактора печатных изданий, или по уровню близкие к главредам обозреватели газет/телеведущие и т.д. И еще одна важная деталь, в последние годы на борт приглашаются обычно те, кто пишет положительные для президента Турции статьи.

Вчера днем была опубликована такая беседа с журналистами. Эти части беседы мне показались интересными. И я решил ими поделиться.

Журналисты: Возможны ли какие-то проблемы (обиды) с Россией из-за гуманитарного кризиса в Идлибе?

Эрдоган: Нынешние отношения, которые связывают нас с Россией, немного отличаются от прежних. Мы можем назвать их «стратегическими», и эти стратегические отношения связывают нас друг с другом немного иначе, это не что-то классическое. Теперь эти стратегические отношения выводят нас на более сильный уровень. Я не могу представить себе, что у нас тут могут возникнуть какие-любо трудности.

Эрдоган: Мы приняли участие в ливийском саммите в Берлине в рамках наших усилий по политическому урегулированию в Ливии. Мы приняли декларацию саммита из 55 пунктов. Это дорожная карта под эгидой ООН. В случае соблюдения перемирия, к которому мы призываем вместе с господином Путиным, это откроет дорогу политическому процессу. В ближайшие несколько дней в соответствии с решениями, которые мы приняли на саммите, соберётся военный комитет, в котором примут участие пять человек от Сараджа и пять человек от Хафтара. Ключевым моментом здесь является то, что Хафтар должен прекратить нападки. Сторонники Хафтара, нарушили все соглашения с апреля прошлого года и устраивают нападения на законное правительство Ливии. Я четко высказался по этому поводу на встрече. Конечно, никто нам не смог возразить.

Эрдоган: Нас спрашивают в Берлине, будем ли мы продолжать отправлять войска в Ливию? А мы им отвечаем: «Мы не отправляли войска, мы отправляли лишь военных советников. Они занимаются обучением. И всего лишь. Мы задаем вопрос: «На другой стороне находятся около 2,5 тыс. человек из ЧВК Вагнер. Почему вы это не обсуждаете?» В ответ они молчат. И не могут ничего сказать.