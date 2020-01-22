Пожилой мужчина умер редакции алтайского в ожидании скорой помощи

В редакции рубцовской газеты «Местное время» скончался пожилой мужчина, не дождавшийся помощи медиков. Сотрудники СМИ сетуют, что врачи «скорой помощи» не успели совсем немного и связывают возможную задержку медиков с особенностями работы Единой диспетчерской службы. Как сообщается на сайте газеты, инцидент произошел днем 21 января.

Как утверждают журналисты, 70-летний мужчина пришел в редакцию примерно в 11:45. Плохо ему, очевидно, стало еще на улице, поскольку он сразу же пожаловался на свое самочувствие. Его усадили на стул и попытались вызвать посетителю «скорую». «Я позвонил в 11:48 единую диспетчерскую службу по номеру 112. Меня долго расспрашивали, потом сказали, что вызов принят. Прошло 14 минут, но «скорой помощи» не было, и в 12:02 снова набрал 112. Там мне ответили, что вызов передан в диспетчерскую службу скорой, и чтоб теперь я узнавал все по номеру 103. С первого раза на этот номер я не смог дозвониться и попытался снова. Со второго раза на мой звонок все-таки ответили и сказали, что бригада в редакцию отправлена», — приводит газета объяснение одного из своих сотрудников.

По их утверждению, на момент разговора с диспетчером пожилой мужчина еще дышал. Через несколько минут к редакции подъехала бригада медиков, но пенсионер к тому моменту уже скончался. Журналисты уверены, что врачи могли бы прибыть на место гораздо быстрее, если бы прием вызовов осуществляла местная диспетчерская, а не единая краевая, созданная в рамках «оптимизации». По сведениям сотрудников редакции, полученным от своих источников, на вызов диспетчер направил бригаду, которая возвращалась в Рубцовск из Большой Шелковки, в то время, как на станции «скорой помощи» в самом городе находился свободный экипаж реанимобиля. В случае, если на вызов выехал бы именно он, как считают в редакции, это могло бы сократить время прибытия медиков.

Отметим, что жалобы на работу «скорой помощи» в последнее время участились в Алтайском крае. Так в середине января депутат Локтевского райсовета Павел Митрофанов подверг критике «оптимизацию» диспетчерской службы. Он рассказал о случае, когда люди несколько часов не могли вызвать бригаду, из-за чего жизнь одной из жительниц Горняка была под угрозой. Ситуация решилась только после звонка на личный номер диспетчеру и главному врачу больницы. По данным депутата, с похожими ситуациями сталкивались и другие жители края.