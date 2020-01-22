США внесли в санкционные списки 15 венесуэльских бизнес-джетов

Минфин США распространил санкции на 15 венесуэльских бизнес-джетов, говорится на сайте ведомства.

В частности, речь идет о семи самолетах Learjet 45, трех Beechcraft 1900D, четырех Falcon 900 и одном Falcon 200 разных модификаций.

Эти самолеты, по информации минфина США, принадлежат государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA и использовались в том числе для перевозки высокопоставленных представителей власти.

«Кроме того, некоторые из этих самолетов управлялись небезопасно и непрофессионально в близости от американских военных самолетов в международном воздушном пространстве», — говорится на сайте американского ведомства.