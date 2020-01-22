Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине

ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Демократы в сенате США потребовали запросить большое количество документов у Белого дома в рамках слушаний дела об импичменте, список оглашен в среду на заседании верхней палаты. Заседание транслирует телеканал Fox News.

Запрос оформлен в виде поправки к резолюции республиканцев о процедуре рассмотрения импичмента, голосование по которой должно состояться в тот же день.

Среди документов – документы и записи о всех звонках и встречах президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским с 1 января 2019 года до сегодняшнего дня, в частности, имеющие отношение к телефонному разговору 25 июля и их встрече 25 сентября в Нью-Йорке.

Кроме того, демократы требуют информацию о всех расследованиях, касающихся Украины и затрагивающих бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, а также компании Burisma, в правлении которой значился последний. Еще один пункт касается информации об откладывании помощи Украине по военной линии.

В начале слушаний лидер республиканцев, имеющих в верхней палате большинство, Митч Макконнелл пообещал, что подобные поправки не будут приняты.

Демократы начали процесс импичмента Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.