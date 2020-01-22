Share Tweet Share Share Email Comments <img class="aligncenter" src="https://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/01/a14f36afe35168e6b3826575ad70bbff.jpg" alt="РБК: Скворцова станет главой Росздравнадзора вместо Мурашко" />

Бывший министр здравоохранения России Вероника Скворцова займет пост руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на информированные источники.

По сведениям источников, Скворцова сменит на посту Михаила Мурашко, назначенного новым министром здравоохранения.

В настоящее время официального подтверждения данной информации не поступало.

Ранее 21 января был назначен новый кабмин, были озвучены имена девяти заместителей премьер-министра.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

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