РБК: Скворцова станет главой Росздравнадзора вместо Мурашко

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Бывший министр здравоохранения России Вероника Скворцова займет пост руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на информированные источники.
По сведениям источников, Скворцова сменит на посту Михаила Мурашко, назначенного новым министром здравоохранения.
В настоящее время официального подтверждения данной информации не поступало.
Ранее 21 января был назначен новый кабмин, были озвучены имена девяти заместителей премьер-министра.
15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
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