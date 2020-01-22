Генсек ООН: встреча совместного комитета по Ливии может пройти 28 января

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Генсек ООН Антониу Гутерриш

Mary Altaffer/Reuters

Первое заседание совместного военного комитета по урегулированию ситуации Ливии, в состав которого войдут по пять представителей каждой из сторон конфликта, может состояться 28 января в Женеве. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.

Гутерриш назвал решение о создании комитета одним из важнейших итогов международной конференции по Ливии и выразил надежду, что первая встреча комитета состоится 28 января.

Международная конференция по Ливии состоялась 19 января в Германии. В ней приняли участие Россия, США, Турция, Египет и других страны, а также ЕС и ООН.

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