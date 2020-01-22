Сказочные богатства Forbes Самые богатые вымышленные герои

Share Tweet Share Share Email CommentsДюма-отец говорил, что граф Монте-Кристо был «сказочно богат». Да, бывший моряк ни в чем себе не отказывал. Но если посчитать, сколько стоит сундук золота, доставшийся ему от аббата Фариа, то сегодня этого «сказочного богатства» хватит на пару-тройку московских квартир и ювелирные украшения на радость любимой девушке.

Современные мерки сверхбогатства значительно расширились со времен принца Даккара и Нибелунгов.

Авторитетный в своем деле журнал Forbes считает не только реальные миллиарды, но и заглядывает в мошну выдуманных персонажей мультиков и кинофильмов. К сожалению, нет сведений о невероятном богатстве мистера Бёрнса, шефа Гомера Симпсона, но состояние некоторых «виртуалов» американские журналисты подсчитать смогли.

Уж не знаю, как… но Forbes сумел оценить утиного дядюшку Скруджа МакДака в 44 миллиарда 100 миллионов североамериканских долларов. Это вам не «жалкие» сто миллионов франков Эдмона Дантеса на пике его монтекристовской карьеры.

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Благодаря Стефани Майер, герой «Сумерек» вампир Карлайл Каллен обзавелся $36,2 млрд, оставив далеко позади малолетнего криминального гения Атремиса Фаула из книг ирландского писателя Йона Колфера. Артемису автор нарезал 13 с половиной миллиарда.

Самый богатый мальчик планеты Ричи Рич – владелец состояния в 9,7 миллиарда долларов В пятерку ненастоящих миллиардеров также входит «деревенщина из Беверли-Хиллз», герой одноименного фильма Джед Клампетт. У него $9,5 млрд. В два раза больше, чем у Марка Цукерберга, между прочим…

Жаль, что Доктор Зло не дождался своих 100 миллиардов, тогда он бы был на логичном первом месте.

Оффтоп: любознательные могут подумать, что общего между неким польским революционером и принцем Даккаром?

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Источник: bravedefender.ru (2011 год)