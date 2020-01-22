Новое правительство сформировано. Друг губернатора Томенко сохранил пост, куратор края нет

Премьер-министр страны Михаил Мишустин представил президенту новый состав правительства, сообщает «РИА Новости». Часть людей сохранили посты, но смена состава все же довольно значительная. Указ о назначении правительства президент подписал вечером 21 января.

Премьер-министр Михаил Мишустин.

nalog.ru

Кто остался

Посты сохранили вице-премьеры Юрий Трутнев, Татьяна Голикова, а также два «старожила» — министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Как и раньше, министром финансов будет Антон Силуанов (оно, правда, потерял при этом пост вице-премьера), сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев, природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин. Почти все министры силового блока из прошлого кабинета сохранили посты — кроме главы Минюста.

Министром энергетики в новом правительстве будет работать, как и раньше, Александр Новак, он тоже сохранил свой пост. При этом некоторые СМИ прочили ему пост вице-премьера.

Известно, что Новак учился с губернатором края Виктором Томенко в одном классе норильской школы, они закончили один вуз и вместе работали на Норильском горно-металлургическом комбинате.

Максим Топилин и Виктор Томенко.

Анна Зайкова, altapress.ru.

Кто ушел

А вот министр труда и соцзащиты Максим Топилин, который был назначен куратором края и собирался выводить регион из бедности, из правительства ушел. Перейдет ли эта функция к новому министру труда — Антону Котякову, ранее занимавшему должность замминистра финансов, — пока неясно.

Не вошли в новый состав также Владимир Мутко, Владимир Мединский, Вероника Скворцова и Ольга Васильева. При этом Скворцова, вероятно, возглавит Росздравнадзор, сообщили источники РБК.

Меньше всего повезло целому министерству по делам сворного Кавказа — такого в структуре правительства вообще нет.

Вице-премьер Виталий Мутко в сопровождении сенатора Михаила Щетинина посетил стенд Алтайского края на выставке «Интурмаркет-2018». 10 марта 2018 года.

www. altairegion22.ru

Восемь заместителей

У премьер-министра будет восемь новых заместителей, один первый вице-премьер — Андрей Белоусов.

Новые вице-премьеры правительства РФ: Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Вообще, составе правительства, предложенного Мишустиным, много новых лиц. Часть из них не раз выступали в СМИ или были источниками инфоповодов, как, например, Белоусов, который с 2013 года работал помощником президента по экономике и был соавтором экономической программы и майского указа Владимира Путина от 2018 года.

Другие фигуры совершенно непубличные — например, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко — это бывший подчиненный Мишустина, замруководителя Федеральной налоговой службы.

Из мэрии Москвы в правительство перешел Марат Хуснуллин, занимавшийся градостроительной политикой. Теперь он вице-премьер правительства России.

Белый дом в Москве

СС0

Новые и старые министры правительства РФ

Министр юстиции — Константин Чуйченко (бывший вице-премьер РФ).

Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев.

Министр обороны — Сергей Шойгу.

Министр иностранных дел — Сергей Лавров.

Министр спорта — Олег Матыцин.

Министр финансов — Антон Силуанов.

Министр культуры — Ольга Любимова.

Министр энергетики — Александр Новак.

Министр экономического развития — Максим Решетников (бывший глава Пермского края).

Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков.

Министр по борьбе с чрезвычайными ситуациями (МЧС) — Евгений Зиничев.

Министр здравоохранения — Михаил Мурашко.

Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин.

Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров.

Министр просвещения — Сергей Кравцов.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов.

Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства — Владимир Якушев.

Министр транспорта — Евгений Дитрих.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев.

Министр труда и социальной защиты — Антон Котяков.

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