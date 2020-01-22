Новое правительство сформировано. Друг губернатора Томенко сохранил пост, куратор края нет

Премьер-министр страны Михаил Мишустин представил президенту новый состав правительства, сообщает «РИА Новости». Часть людей сохранили посты, но смена состава все же довольно значительная. Указ о назначении правительства президент подписал вечером 21 января.
Премьер-министр Михаил Мишустин.
nalog.ru
Кто остался
Посты сохранили вице-премьеры Юрий Трутнев, Татьяна Голикова, а также два «старожила» — министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.
Как и раньше, министром финансов будет Антон Силуанов (оно, правда, потерял при этом пост вице-премьера), сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев, природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин. Почти все министры силового блока из прошлого кабинета сохранили посты — кроме главы Минюста.
Министром энергетики в новом правительстве будет работать, как и раньше, Александр Новак, он тоже сохранил свой пост. При этом некоторые СМИ прочили ему пост вице-премьера.
Известно, что Новак учился с губернатором края Виктором Томенко в одном классе норильской школы, они закончили один вуз и вместе работали на Норильском горно-металлургическом комбинате.
Максим Топилин и Виктор Томенко.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Кто ушел
А вот министр труда и соцзащиты Максим Топилин, который был назначен куратором края и собирался выводить регион из бедности, из правительства ушел. Перейдет ли эта функция к новому министру труда — Антону Котякову, ранее занимавшему должность замминистра финансов, — пока неясно.
Не вошли в новый состав также Владимир Мутко, Владимир Мединский, Вероника Скворцова и Ольга Васильева. При этом Скворцова, вероятно, возглавит Росздравнадзор, сообщили источники РБК.
Меньше всего повезло целому министерству по делам сворного Кавказа — такого в структуре правительства вообще нет.
Вице-премьер Виталий Мутко в сопровождении сенатора Михаила Щетинина посетил стенд Алтайского края на выставке «Интурмаркет-2018». 10 марта 2018 года.
www. altairegion22.ru
Восемь заместителей
У премьер-министра будет восемь новых заместителей, один первый вице-премьер — Андрей Белоусов.
Новые вице-премьеры правительства РФ: Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.
Вообще, составе правительства, предложенного Мишустиным, много новых лиц. Часть из них не раз выступали в СМИ или были источниками инфоповодов, как, например, Белоусов, который с 2013 года работал помощником президента по экономике и был соавтором экономической программы и майского указа Владимира Путина от 2018 года.
Другие фигуры совершенно непубличные — например, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко — это бывший подчиненный Мишустина, замруководителя Федеральной налоговой службы.
Из мэрии Москвы в правительство перешел Марат Хуснуллин, занимавшийся градостроительной политикой. Теперь он вице-премьер правительства России.
Белый дом в Москве
СС0
Новые и старые министры правительства РФ
- Министр юстиции — Константин Чуйченко (бывший вице-премьер РФ).
- Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев.
- Министр обороны — Сергей Шойгу.
- Министр иностранных дел — Сергей Лавров.
- Министр спорта — Олег Матыцин.
- Министр финансов — Антон Силуанов.
- Министр культуры — Ольга Любимова.
- Министр энергетики — Александр Новак.
- Министр экономического развития — Максим Решетников (бывший глава Пермского края).
- Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков.
- Министр по борьбе с чрезвычайными ситуациями (МЧС) — Евгений Зиничев.
- Министр здравоохранения — Михаил Мурашко.
- Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин.
- Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров.
- Министр просвещения — Сергей Кравцов.
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов.
- Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев.
- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства — Владимир Якушев.
- Министр транспорта — Евгений Дитрих.
- Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев.
- Министр труда и социальной защиты — Антон Котяков.
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