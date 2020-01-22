На Волині хочуть створити Інститут дуальної освіти

На Волині планують реалізовувати пілотний проєкт моделі дуальної форми здобуття освіти.

Перспективи реалізації проекту обговорили у ході робочої зустрічі голови обласної ради Ірини Вахович та облдержадміністрації Юрія Погуляйка із директором Фонду «Допомога Україні Брайтшайд ім. св. Лаврентія» Генріхом Беннером, — повідомляє прес-служба Волинської облради.

Керівництво області та німецький гість спільно із ректором СНУ імені Лесі Українки Анатолієм Цьосем та проректором із науково-падагогічної роботи та міжнародних зв’язків Наталією Павліхою обговорили перспективи створення Інституту дуальної освіти на базі Лесиного вишу.

За словами німецького мецената і благодійника Генріха Беннера, який також є Почесним професором СНУ імені Лесі Українки, Німеччина зацікавлена в тому, щоб українська молодь здобувала вищу освіту та виховувалася за європейськими стандартами, щоб Україна отримувала високоінтелектуальних фахівців, які залишалися б жити та працювати на благо своєї країни.

На думку закордонного гостя, проблема, яка потребує розв’язання – недостатній рівень готовності багатьох випускників українських вишів до самостійної професійної діяльності на робочих місцях. Він пояснив, що виправити цю ситуацію покликана саме дуальна форма здобуття освіти, адже вона передбачає поєднання навчання студентів у закладах освіти з практичними заняттями на робочих місцях для набуття певної кваліфікації, а також передбачає подальше працевлаштування випускників на тих підприємствах, які виступили інвесторами навчання, терміном не менше ніж на 10 років.

Пан Беннер зауважив, що наразі реалізація проекту гальмується відсутністю вичерпних відомостей та реєстру усіх нині діючих в Україні підприємств з іноземним капіталом. За його словами, цю інформацію дуже важко відшукати, але вона дуже важлива для того, аби визначити коло підприємств, які готові до співпраці. Своє сприяння у вирішенні цього питання пообіцяли керівники області.

Ректор СНУ ім. Лесі Українки Анатолій Цьось повідомив, що відповідно до розпорядження Кабміну від 19.09.2018р. № 660 про «Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти», у виші уже активно ведеться робота у цьому напрямку у поєднанні із кращими практиками німецьких колег.

Голова обласної ради Ірина Вахович поцікавилась спектром спеціальностей, за якими буде проводитись навчання. Анатолій Цьось повідомив, що за пропозицією німецьких партнерів, спершу вони розвиватимуть напрям ІТ-технологій, мовляв саме у фахівцях цієї сфери є сьогодні гостра потреба чи не у кожної фірми чи підприємства.

Генріх Беннер також поділився із керівниками краю своїми планами на майбутнє. У разі, якщо Інститут дуальної форми освіти на Волині запрацює, він готовий вкладати власні кошти у розвиток інфраструктури та побудову сучасного студмістечка.

Окрім освітньої тематики у ході зустрічі обговорили також питання спрощення процедури митного оформлення гуманітарних вантажів. Керівники області пообіцяли у майбутньому максимально сприяти німецькому меценату у його діяльності на теренах Волині та подякували за співпрацю і допомогу.