Зеркальные сайты: назначение и необходимость

Нередко бывает, что доступ в лучшее казино Вулкан Россия оказывается заблокированным. Новичков этот факт обескураживает, но волноваться совершенно незачем: игорный дом принимает все меры, чтобы люди могли играть в любимые слоты, не испытывая при этом никакого неудобства. В сущности, в этом и заключается роль зеркальных сайтов онлайн-casino. Причины блокировки основного ресурса могут быть и другими: ликвидация неисправностей на сервере, техническое обслуживание сайта и т. д.

Сайт-зеркало: что это

Можно смело сказать, что популярность виртуальных игорных клубов растет в геометрической прогрессии. Люди все чаще отдают предпочтение сетевым заведениям, тем более что наземные казино имеются далеко не везде. А шанс выиграть приличную сумму денег в дополнение к приятному времяпровождению в виртуальном казино примерно такая же, как и в оффлайновом. Сетевые клубы создают клоны официальных сайтов, чтобы обеспечить максимальную безопасность для себя и игроков. Клонированный ресурс, как и основной, связан с базой данных, поэтому сохраняется доступ не только к играм на сайте, но и к личному аккаунту.

Достоинства

Помимо того, что зеркало является настоящим спасением для тех, кто не может попасть на официальный игровой портал, оно имеет ряд других преимуществ:

Уменьшение нагрузки на основной ресурс. Не будь запасного портала, сайт бы часто “зависал”, вплоть до полной неисправности. Во всяком случае, перерывов в его работе можно избежать. Особенно это актуально в выходные дни и во время проведения массовых акций, соревнований и турниров.

Можно не опасаться блокировки провайдерами, поскольку основной и зеркальный веб-порталы находятся на различных серверах.

Полная идентичность официальной версии, вплоть до деталей дизайна. Его можно использовать для регистрации и авторизации в интернет-клубе, выполнить взносы на депозит, а также вывести деньги на карту или электронный кошелек.

Авторизоваться на таком ресурсе очень просто: достаточно ввести логин и пароль в соответствующие поля. Наличие зеркальных ресурсов выгодно и самому казино: оно продолжает работать бесперебойно, пользуется безупречной репутацией и получает доход.

Есть ли различия

Если сравнивать основной и клонированный ресурсы, внешне они почти неотличимы. Копируется все, вплоть до мельчайших элементов дизайна. Единственное, что отличает зеркало — это другое доменное имя. Это и понятно: двух одинаковых доменов в сети не бывает. Качественно выполненное зеркало является отличным помощником виртуального игорного клуба во время технических работ на сайте (техобслуживание портала, пополнение игротеки новыми сортами), какой-либо неисправности или провайдерской блокировки. Зеркальный портал — гарантия безопасности как самого casino, так и данных, и денежных средств игроков.