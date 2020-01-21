ЕС намерен расширить санкции в отношении Турции

«Мы также обсудили ситуацию с новым бурением Турцией в Средиземноморье, министр Кипра проинформировал нас по ней. Мы договорились попросить соответствующие органы Совета (ЕС – ред.) финализировать работу по внесению в чёрный список физических и юридических лиц Турции, ответственных за незаконное бурение, против которых должны быть введены санкции», — цитирует его ТАСС.

По словам Борреля, работа по введению новых санкций против Анкары должна быть закончена как можно скорее. «Работа в процессе в настоящее время, её необходимо закончить, чтобы представить Совету (ЕС – ред.), который, в соответствии с процедурой, примет решение», — пояснил он, отказавшись назвать конкретные сроки.

Ранее Евросоюз предупредил Турцию о недопустимости геологоразведочных работ на шельфе Кипра, которую Анкара пытается легализовать с помощью соглашения о разделе морского пространства в Восточном Средиземноморье с ливийским Правительством национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем.

На прошлой неделе министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез объявил о том, что Анкара приступает к бурению в зоне под названием «Лефкосия-1» и что в этот район уже направилось буровое судно «Явуз». Осудив этот шаг, администрация президента Кипра Никоса Анастасиадиса напомнила, что данная зона находится в пределах исключительной экономической зоны островного государства, а лицензии на разведку газа в ней уже предоставлены крупным зарубежным компаниям.