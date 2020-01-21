Екатерина Гусева шокировала зрителей, выйдя на сцену без юбки (ФОТО)

Фанаты восхитились смелым образом звезды "Бригады".

Известная российская актриса театра и кино Екатерина Гусева шокировала публику, выйдя на сцену в не привычном для нее внешнем виде. 43-летняя звезда конечно же позволяла себе довольно откровенные наряды, но не на столько.

На сей звезда «Бригады» на концерте, посвященном памяти творчества поэта-песенника Владимира Высоцкого, вышла на сцену без юбки, чем переполошила общественность. Перед зрителями она выступила иецхэзжн в жакете и колготках в сетку, показав свои стройные ноги. Компанию ей составили мужчины в костюмах и шляпах. Во время исполнения музыкального номера Гусева ухватила одного из них за шею.

В комментариях к посту фанаты восхитились смелым образом, который примерила на себя Екатерина, однако не обошлось и без юмора. Один из интернет-пользователей, например, предположил, что у Гусевой перед выступлением украли юбку, вот и пришлось петь хит легендарного советского барда в одних колготках.

«Какие красивые ножки», «Это просто огонь», «Юбку свистнули костюмеры?», «Держитесь, мужики. Космос какой-то», «Очень красиво и сексуально», «Опасная крошка», «Если ноги красивые, то можно и в колготках», «В прекрасной физической форме», «Ух, хороша», — восхищаются в Сети красотой Екатерины.