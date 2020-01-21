Какой сегодня праздник: 22 января 2020 года отмечается церковный праздник Филиппов день в России

Сегодня, 22 января 2020, также празднуется День войск авиации противовоздушной обороны РФ и другие события.

Какой сегодня праздник 22 января 2020: церковный праздник Филиппов день

Народный праздник Филиппов день отмечается 22 января 2020 года (по старому стилю – 9 января).

В церковном православном календаре это дата почтения памяти святителя Филиппа II, митрополита Московского и всея Руси чудотворца.

В боярской семье, во времена правления Ивана Грозного, родился мальчик Федор. С юных лет его душа стала принадлежать Господу Богу, но по примеру отца он пошел на военную службу. Продолжая посещать церковь, решил вести иноческий образ иецхэзжн жизни. Втайне оставив дом, он отправился в Соловецкую обитель. В течение 9 лет послушно трудился и был произведен в пресвитеры и игумена. Там его и нарекли именем Филипп.

Он многое сделал для развития обители: построил больницы, скотный двор, соборы и храмы, организовал пустыни, где все желающие могли безмолвствовать. Одним из таких мест, которое Филипп и сам посещал, была Филиппова пустыня.

Вскоре он был поставлен митрополитом Московской кафедры. Филипп зарекомендовал себя грамотным руководителем, но очень часто у него возникали противоречия с Иоанном (Иваном) Грозным. В один из дней, за осуждение опричнины, он впал в опалу царя.

8 ноября, во время служения в Успенском соборе, Филипп был лишен сана и заточен в монастырь. Позже его перевезли в Тверской Отрочь монастырь, где он и предсказал свою смерть от рук Малюты Скуратова.

Если в этот день стоит ясная погода – жди богатого урожая.

Если верхушки деревьев заполонили вороны и галки – морозы станут сильнее. Если же они на снегу расположились – жди тепла.

Если домашние животные не хотят выходить на улицу или вышли, но сразу воротились в хлев – начнет холодать.

Если кошка в Филиппов день в теплое местечко лезет – ударят морозы.

Если кошка на спине лежит или часто спит – наступит потепление.

Если кошка в этот день начала когти точить о различные деревяшки – быть ветру.

День войск авиации противовоздушной обороны РФ

День войск авиации противовоздушной обороны (ПВО) РФ отмечается ежегодно 22 января.

Событие берёт начало 25 октября 1996 года. Командующий Войсками ПВО Борис Духов издал в этот день соответствующий документ. Закреплённая в нём дата имеет символическое значение. Она посвящена дню формирования первого истребительного корпуса авиации ПВО. Подразделение было создано приказом Народного комиссариата обороны СССР № 056 от 22 января 1942 г. Оно являлось главным средством борьбы с авиацией Люфтваффе (воздушные силы Германии времен ВОВ).

День рождения воздушной кукурузы

22 января 2020 года во всем мире отмечается День рождения воздушной кукурузы (попкорна) – одной из самых культовых «закусок» при просмотре фильмов. 390 лет назад Европа открыла для себя свойства зерен кукурузы разрываться под воздействием высоких температур.

Родина этого растения – южноамериканский континент. Когда Христофор Колумб высадился на восточном побережье в конце XV столетия, местные жители уже вовсю употребляли воздушную кукурузу, причем не только в пищу. Из ее раскрытых зерен делали украшения, а по форме взорванного зернышка гадали.

Во время раскопок были найдены «попкорновые» зерна возрастом около 4 000 лет. Археологи сделали вывод, что древние племена индейцев уже тогда знали о свойстве кукурузы взрываться, и она была частью их рациона.

Не каждый сорт этого растения подходит для приготовления попкорна, а только специальный. Он так и называется – «взрывающийся». Из остальных сортов злака сделать попкорн практически невозможно.

Иногда воздушная кукуруза применяется вместо наполнителя для посылок. После этого ее можно использовать в качестве корма для животных или для компоста.

Кто празднует именины 22 января 2020?

Антонина, Захар, Павел, Петр, Филипп.

Что произошло 22 января 2020 в России и мире?

1506 – в Ватикане создана Швейцарская гвардия, которая с тех пор охраняет понтификов и папскую резиденцию.

1630 – день рождения воздушной кукурузы.

1905 – кровавое воскресенье, ставшее началом революции 1905 года.

1969 – произошло покушение на Генсека СССР Леонида Брежнева.

1980 – началась ссылка Андрея Дмитриевича Сахарова.

1990 – Роберта Морриса осудили за «Червя».

Кто родился 22 января 2020 из знаменитостей?