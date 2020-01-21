Mazda встанет колеса после смены официального дилера бренда Барнауле

Новым официальным партнером японской автомобильной марки Mazda стала компания «АлтайАвтоЦентр». Об этом изданию «Континент Сибирь» рассказал руководитель отдела развития дилерской сети Mazda Владимир Пронин. Ранее крупный автомобильный бренд в Барнауле был представлен на площадке автоцентра «Реал-Моторс».

По словам Владимира Пронина, дилерское соглашение с компанией «Реал» истекло в конце прошлого года. Как ранее сообщалось, российское подразделение Mazda не стало продлевать договор на следующий период. Тогда был объявлен тендер на поиск нового официального партнера. Представитель дилерской сети рассказал, что по итогам конкурса была выбрана компания «АлтайАвтоЦентр». Она начнет работу с февраля текущего года с обслуживания автомобилей и продажи запчастей, а уже с апреля будет налажен рабочий процесс в полном объеме.

Отметим, что «АлтайАвтоЦентр» является официальным представителем другой крупной автомобильной марки Ford. Как отмечают участники рынка, эту компанию можно считать монобрендовой, поскольку на данный момент в ее портфеле нет других крупных марок. Фирма решила остаться дилером Ford даже после объявления в 2019 году об уходе компании из России, после которого бренд решил сконцентрироваться на сегменте легкового коммерческого транспорта. Как отмечает «Континент Сибирь», участники рынка не удивлены, что именно «АлтайАвтоЦентр» стал дилером Mazda.

Напомним, что «Реал-Моторс» продолжает представлять марки KIA и Subaru. Кстати, в 2017 году компания боролась за право представлять Toyota и Lexus в Барнауле после банкротства бывшего представителя — «СЛК-Моторс». Победителем тендера тогда вышла московская группа компаний «СП Бизнес Кар». Однако через несколько месяцев конкурс был объявлен заново, в нем победила компания «АлтайЕвроМоторс».

Ранее гендиректор ГК «Реал-Моторос» Александр Частухин рассказывал, что японская компания требует от своих представителей приведения площадок к новым корпоративным стандартам. Они подразумевают позиционирование бренда в более высоком ценовом сегменте, отдельную команду, новый шоу-рум, что предполагает значительные инвестиции. Переоборудование дилерского центра под требования Mazda Частухин тогда оценил в 20 млн рублей, которые могли не окупиться.