Чем опасен МРТ и как откладываются токсичные вещества

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — это исследование, которое позволяет вашему врачу увидеть подробные изображения ваших органов и тканей. В МРТ-аппарате используется большой магнит, радиоволны и компьютер, чтобы делать детальные снимки поперечных сечений внутренних органов и тканей.

Краткий обзор

Усиленные МРТ используют контрастное вещество или краситель для улучшения четкости получаемых изображений. Недавний опрос показал, что 58% рентгенологов не информируют пациентов при обнаружении отложений токсичных контрастных веществ

Наиболее часто приводимое оправдание для исключения любых упоминаний об отложениях гадолиния в радиологическом отчете – попытка избежать «ненужного беспокойства пациента» по поводу токсичности

Гадолиний, токсичный тяжелый металл, является предпочтительным контрастным веществом примерно в одной трети случаев. Чтобы уменьшить токсичность, его вводят вместе с хелатирующим агентом. Исследования показывают, что до 25% введенного гадолиния не выводится из организма, и у некоторых пациентов отложения все еще наблюдаются в течение длительного периода времени

В статье 2016 года исследователи предлагают рассматривать отложения гадолиния в организме как новую категорию заболеваний, «болезнь отложений гадолиния»

Пациенты с высоким риском отложений гадолиния включают тех, которым требуются многократные пожизненные дозы, беременных женщин, детей и пациентов с воспалительными состояниями. Минимизируйте количество проводимых высококонтрастных МРТ, если это возможно, особенно когда они проходят близко по времени.

Сканер выглядит как трубка со столом, на котором вы попадаете в туннель машины для сбора данных. В отличие от компьютерных томографов или рентгеновских лучей, в которых используется ионизирующее излучение, которое, как известно, повреждает ДНК, МРТ использует магнитные поля.

Изображения из МРТ дают врачам лучшую информацию о патологиях, опухолях, кистах и специфических проблемах с сердцем, печенью, маткой, почками и другими органами.В некоторых случаях ваш врач может захотеть усилить МРТ, используя контрастное вещество или краситель, чтобы улучшить четкость получаемых изображений. Согласно недавнему международному опросу, большинство рентгенологов не информируют пациентов, когда обнаруживаются отложения токсичных контрастных веществ.

Руководство FDA по гадолинию

Гадолиний является предпочтительным контрастным средством примерно в трети случаев. Он впрыскивается в ваше тело, позволяя увидеть больше деталей на изображениях МРТ. Однако это дорогого стоит, так как он является высокотоксичным тяжелым металлом.

Чтобы уменьшить токсичность, его вводят с хелатирующим агентом. Тем не менее, исследования показывают, что до 25% гадолиния, введенного у пациентов, не выводится, а у некоторых отложения все еще обнаруживаются в течение длительного периода времени.

В 2015 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) начало изучение потенциальных последствий для здоровья отложений гадолиния в мозге и выпустило руководство по использованию контрастных веществ на основе гадолиния (GBCA) для снижения любого потенциального риска.

Два года спустя агентство выпустило обновление, в котором говорится, что «задержка гадолиния не связана напрямую с неблагоприятными последствиями для здоровья пациентов с нормальной работой почек» и что преимущества GBCA перевешивают потенциальные риски. Тем не менее, агентство требовало принятия предупреждений нового класса и определенных мер безопасности. В своем заявлении от 19 декабря 2017 года FDA заявило:

«… после дополнительного рассмотрения с Консультативным комитетом по медицинским средствам визуализации нам потребуется предупредить медицинских работников и пациентов о задержке гадолиния после МРТ с использованием GBCA, и предпринять несколько действий, которые могут помочь минимизировать проблемы.

К ним относятся требование нового руководства по лекарственным средствам для пациентов, в котором содержится образовательная информация, которую каждый пациент должен будет прочитать перед получением GBCA. Мы также требуем, чтобы производители GBCA проводили исследования на людях и животных для дальнейшей оценки безопасности этих контрастных веществ…

Медицинские работники должны учитывать характеристики удержания каждого агента при выборе GBCA для пациентов, которые могут иметь более высокий риск удержания гадолиния…

К таким пациентам относятся те, кому требуются многократные пожизненные дозы, беременные женщины, дети и пациенты с воспалительными состояниями. Минимизируйте количество визуализаций с помощью GBCA, когда это возможно, особенно при близко расположенных по времени МРТ».

Пациенты сами должны просить ознакомиться с руководством по лекарственным средствам

Однако, хотя центры МРТ обязаны предоставлять руководство по лечению гадолинием, стационарным пациентам, впервые записанным на усиленную МРТ, не обязательно получать руководство, если только пациент специально не запрашивает его. Довольно неприятная деталь, упомянутая в обновлении FDA от 16 мая 2018 года, заключается в следующем:

«Медицинский работник, который решает, что получение руководства по лекарственным препаратам не в интересах пациента, поскольку из-за серьезных опасений относительно последствий тот может отказаться от процедуры, может самостоятельно решить не предоставлять информацию».

Другими словами, если они думают, что вы можете сказать «нет» процедуре, потому что беспокоитесь о токсичности тяжелых металлов, медицинскому работнику разрешается просто скрывать информацию о безопасности. Это руководство должно быть предоставлено только в том случае, если вы специально попросите об этом.

В то время как FDA решило не ограничивать использование каких-либо GBCA, Комитет по фармаконадзору и оценке рисков Европейского фармацевтического агентства рекомендовал приостановить использование четырех линейных контрастных агентов гадолиния, которые оказались менее стабильными (и, следовательно, с большей вероятностью накапливались в мозге и вызывали проблемы с почками), чем макроциклические GBCA.

Большинство радиологов скрывают обнаруженные отложения гадолиния

Не менее тревожным выводом является то, что 58% рентгенологов скрывают данные об отложениях гадолиния от пациентов, когда они обнаруживаются при сканировании. Как сообщает Health Imaging, наиболее часто цитируемым оправданием для исключения любых упоминаний об отложениях гадолиния из радиологического отчета является недопущение «ненужного беспокойства пациента».

Однако это также мешает пациентам предпринимать действия для защиты своего здоровья, что может быть очень важно, если они испытывают эффекты токсичности гадолиния и еще не осознали причины.

До настоящего времени считалось, что наибольшую опасность GBCA несут для лиц с тяжелым заболеванием почек, у которых воздействие было связано с нефрогенным системным фиброзом (НСФ), изнурительным заболеванием, включающим прогрессирующий фиброз кожи и подкожных тканей. Во избежание этого больным с заболеваниями почек необходимо получать более стабильные формы хелата с гадолинием.

Однако тот факт, что гадолиний может накапливаться в мозге (и во всем теле), даже если у вас нет проблем с почками, может иметь значительные, до сих пор непризнанные опасности. Например, использование GBCA было связано с повышенной чувствительностью в двух областях мозга (зубчатое ядро и бледный шар), последствия которых до сих пор неизвестны.

Повышенная интенсивность в зубчатом ядре ранее была связана с рассеянным склерозом, и согласно более поздним исследованиям, она может фактически быть результатом большого числа усиленных МРТ, которые обычно получают пациенты с РС. Между тем гиперинтенсивность бледного шара была связана с нарушением работы печени.

Исследователи предлагают новую категорию заболеваний из-за гадолиния

В статье 2016 года «Гадолиний у людей: семейство расстройств» исследователи фактически предлагают, чтобы отложения GBCA в организме рассматривались как новая категория заболеваний. Они пишут:

«В начале 2014 года расследование Канда и др. описало развитие высокой интенсивности сигнала в ткани головного мозга на T-2-взвешенных изображениях пациентов с нормальной функцией почек после повторных введений GBCA…

Это застало многих рентгенологов врасплох, так как многие считали, что отложение гадолиния не может происходить у пациентов с нормальной функцией почек. Это отложение приводит к увеличению интенсивности сигнала на неусиленных T1-взвешенных изображениях в разных областях мозга, в первую очередь в зубчатом ядре и бледном шаре…

Насколько нам известно, ни отложения в кости, о которых впервые сообщили Гибби и др. ни отложение в мозге, о котором впервые сообщили Канда и др. не были связаны с признанным заболеванием. Мы предлагаем назвать эти запасы «состоянием хранения гадолиния».

Наряду с отдельным направлением расследования были сформированы группы защиты интересов пациентов, в которых в режиме онлайн сообщалось о развитии тяжелых заболеваний после введения GBCA.

Некоторые из пациентов сообщали о постоянном присутствии гадолиния в организме, о чем свидетельствует его продолжительно повышенный уровень в моче. Все они испытывают различные симптомы, включая боль в туловище и конечностях, где также наблюдалось утолщение кожи и обесцвечивание.

Эти физические особенности похожи, но менее серьезны, чем те, о которых сообщалось при НСФ. Наше предварительное расследование убедило нас в том, что это явление является истинным заболеванием, которое мы предлагаем назвать «болезнь отложения гадолиния».

Далее исследователи отмечают другие общие признаки и симптомы «болезни отложения гадолиния», такие как постоянная головная боль, боль в костях, суставах, сухожилиях и связках (часто описывается как резкое покалывание, резь или жжение), стеснение в руках и ступнях, затуманенность мозга и утолщение мягких тканей, которое «клинически кажется несколько губчатым или резиновым без твердости и покраснения, наблюдаемых при НСФ».

Норрисы утверждают, что потратили почти 2 миллиона долларов на восстановление здоровья Гены, и это мало помогло. Даже хелатная терапия имела ограниченный успех.

Токсичность тяжелых металлов — распространенная опасность современности

Тяжелые металлы широко распространены в окружающей среде от промышленного, сельскохозяйственного, медицинского и технического загрязнения. Токсичность тяжелых металлов имеет документированный потенциал серьезных последствий для здоровья, включая повреждение почек, нервов, сердечно-сосудистой, скелетной и эндокринной системы.

Тяжелые металлы, чаще всего связанные с отравлением, — это мышьяк, свинец, ртуть и кадмий, которые также наиболее часто встречаются при загрязнении окружающей среды. Симптомы отравления тяжелыми металлами варьируются в зависимости от пораженных систем органов.

Ученые обнаружили, что тяжелые металлы также увеличивают окислительный стресс, вторичный по отношению к образованию свободных радикалов. Тестирование на токсичность тяжелых металлов включает анализ крови, мочи, волос и ногтей на совокупное воздействие. Детоксикация может быть трудной, и должна быть проведена с надлежащей осторожностью.

Тщательно продумайте необходимость контрастной МРТ

Главный итог — избегать использования МРТ-сканирования с контрастом без крайней необходимости. Зачастую врачи заказывают эти анализы только для того, чтобы обезопасить себя с юридической точки зрения.

Если это ваш случай, просто откажитесь от проведения теста с контрастом. При необходимости проконсультируйтесь с другими врачами, которые могут дать вам другие советы.

Это особенно важно, если у вас есть такое состояние, как РС, при котором проводится несколько МРТ. Также помните, что множественные МРТ с контрастом будут особенно опасны, если они проводятся близко по времени.

Если вам нужна МРТ, не бойтесь искать вариант подешевле

Хотя я всегда рекомендую проявлять осмотрительность при использовании медицинских диагностических процедур, бывают случаи, когда уместно и полезно провести определенный тест.

Многие не понимают, что плата за процедуры может сильно варьироваться в зависимости от того, где они выполняются. Больницы, как правило, являются наиболее дорогим вариантом для диагностики и амбулаторных процедур, иногда с огромным отрывом.

Отдельные диагностические центры являются альтернативными местами для получения таких услуг, как лабораторные исследования, рентген и МРТ, часто за часть стоимости, взимаемой больницами. Частные центры визуализации не связаны с какой-либо конкретной больницей и обычно открыты с понедельника по пятницу в рабочие часы, в отличие от больничных радиологических центров, которые требуют круглосуточного присутствия персонала.

Больницы часто взимают более высокую плату за свои услуги, чтобы компенсировать расходы на круглосуточную работу. Больницы также могут взимать непомерную плату за высокотехнологичную диагностику, такую как МРТ, для субсидирования других плохо оплачиваемых услуг. Кроме того, больницам разрешено взимать с Medicare и других сторонних страховщиков «плату за услуги», что ведет к еще большей инфляции цен.

Так что, если вы обнаружите, что вам нужна МРТ, не бойтесь поискать вариант подешевле. С помощью нескольких телефонных звонков в диагностические центры в вашем районе вы можете сэкономить до 85% от той суммы, которую больница будет взимать за такую же услугу.