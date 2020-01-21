В Киеве потребовали повысить пошлины на газ из РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Компании «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» требуют повысить пошлину на российское топливо, сообщается на сайте «Укрнафты».

Украинские компании обратились в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны с просьбой обратить внимание на «антиконкурентные действия» при поставках российского дизтоплива и сжиженного газа. По их мнению, это приводит к сокращению поставок топлива из Литвы, Польши и Белоруссии.

«Нарушение правил международной торговли при поставках российских нефтепродуктов заключается в том, что производителям в РФ из бюджета компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов…», — говорится в релизе.

Украинские производители настаивают на компенсационных мероприятиях в виде пошлин на субсидированный импорт. Ставка должна составить 8,5%.

В компаниях убеждены, что такие меры не приведут к дефициту или росту цен, а поспособствуют «перераспределению части рынка» .

Ранее сообщалось, что в 2019 году Киев ввел спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа, которые теперь составляют 4% и 3% соответственно.