Путин утвердил Новое правительство России 2020

Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства. Им он изменил порядок подчинения некоторых ведомств и назвал новых членов кабинета министров. Президент провел встречу с правительством, где пожелал удачи новому составу.

Главной задачей нового правительства будет законодательное обеспечение тех изменений, о котором в Послании Федеральному собранию сказал президент Владимир Путин.

Новые члены правительства:

Андрей Белоусов — первый вице-премьер

Дмитрий Григоренко — вице-премьер

Алексей Оверчук — вице-премьер

Виктория Абрамченко — вице-премьер

Марат Хуснуллин — вице-премьер

Дмитрий Чернышенко — вице-премьер

Максим Решетников — глава Минэка

Ольга Любимова — глава Минкультуры

Михаил Мурашко — глава Минздрава

Олег Матыцин — глава Минспорта

Валерий Фальков — глава Министерства науки и высшего образования

Сергей Кравцов — глава Министерства просвещения

Максут Шадаев — глава Минкомсвязи

Михаил Котяков — глава Минтруда

Члены правительства, но в другой должности:

Антон Силуанов — глава Минфина

Константин Чуйченко — глава Минюста