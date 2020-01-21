Путин утвердил Новое правительство России 2020

Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства. Им он изменил порядок подчинения некоторых ведомств и назвал новых членов кабинета министров. Президент провел встречу с правительством, где пожелал удачи новому составу.
Главной задачей нового правительства будет законодательное обеспечение тех изменений, о котором в Послании Федеральному собранию сказал президент Владимир Путин.
Новые члены правительства:
Андрей Белоусов — первый вице-премьер
Дмитрий Григоренко — вице-премьер
Алексей Оверчук — вице-премьер
Виктория Абрамченко — вице-премьер
Марат Хуснуллин — вице-премьер
Дмитрий Чернышенко — вице-премьер
Максим Решетников — глава Минэка
Ольга Любимова — глава Минкультуры
Михаил Мурашко — глава Минздрава
Олег Матыцин — глава Минспорта
Валерий Фальков — глава Министерства науки и высшего образования
Сергей Кравцов — глава Министерства просвещения
Максут Шадаев — глава Минкомсвязи
Михаил Котяков — глава Минтруда
Члены правительства, но в другой должности:
Антон Силуанов — глава Минфина
Константин Чуйченко — глава Минюста