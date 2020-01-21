Обнаружена фальшивость пакта «Молотов-Риббентроп»

В 1993 году у меня вышла книга «Катынский детектив», в которой я показал, что появившиеся в 1992 году «документы из архива», согласно которым польских офицеров в Катынском лесу расстреляли якобы русские, являются фальшивками, а показал это не разбором внешнего вида (я их ещё не видел), а фальшивостью содержания этих документов – того, о чём в них сообщалось. Для примера «эпизод 95» из той книги, уже почти 30-летней давности:

«95. У чиновника в крови уважение к цифрам, он ими отчитывается, это основа его наказания и благодарности. Он никогда без очень сильных оснований цифру не округлит. Журналист, писатель, историк – эти пожалуйста, эти могут 4,5 тысячи арестованных офицеров Красной Армии, арестованных перед войной, без труда округлить «в примерно 50 тысяч убитых Сталиным». Чиновник так не сделает и особенно в таком случае. Смотрите: Берия «пишет», что у него в лагерях военнопленных 14736 офицеров и прочих, а расстрелять предлагает только 14700; в тюрьмах у него 18632 врага, а расстрелять он предлагает всего 11000. Принести такое письмо Сталину — это немедленно нарваться на вопрос: «Лаврентий! А что ты собираешься делать с оставшимися 36 офицерами и 7632 врагами? Солить? За свой счет их содержать?» А как Берия объяснит и администрациям лагерей и тюрем, кого именно надо отбирать для рассмотрения дел на «тройке»?Чиновник точно повторил бы эти цифры, если кого-то требовалось оставить в живых, их оставила бы «тройка». И к нему ни у кого не было бы вопросов».

И так я в той книге рассмотрел пару десятков таких доказательств фальшивости только этих «документов из архива».

И только через 17 лет, в 2010 году генерал-лейтенант юстиции и депутат Госдумы В.И. Илюхин рассказал, что 25 мая 2010 года его попросил о встрече известный ему бывший работник КГБ и генерал ФСБ в отставке, просивший сохранить его инкогнито.

Илюхин встретился с ним в тот же день, и источник ему сообщил: «…что в начале 90-х годов прошлого века была создана группа из специалистов высокого ранга по подделке архивных документов, касающихся важных событий советского периода. Эта группа работала в структуре службы безопасности российского президента Б. Ельцина. Территориально она размещалась в помещениях бывших дач работников ЦК КПСС в пос. Нагорный».

Источник признался, что ими была изготовлена записка Л. Берии в Политбюро ВКП (б) от марта 1940 года, в которой предлагалось расстрелять более 20 тысяч польских военнопленных. При этом он продемонстрировал механизм подделки подписей Л. Берии, И. Сталина, предоставив черновики фальшивок. «Он сообщил, что его группой была изготовлена фальшивая записка Шелепина на имя Хрущева от 3 марта 1959 года. Непосредственное участие в написании текста принял полковник Климов, – продолжил Илюхин. – По его словам, в Нагорное доставлялся необходимый заказ, текст для документа, который следовало изготовить, или текст, чтобы внести его в существующий архивный документ, изготовить под текстом или на тексте подпись того или иного должностного лица.

По его информации над смысловым содержанием проектов текстов работала группа лиц, в которую якобы входили бывший руководитель Росархива Пихоя, приближенный к первому российскому президенту М. Полторанин. Названа также фамилия первого заместителя руководителя службы безопасности президента Г. Рогозина.

Группа проработала в пос. Нагорное до 1996 года, а потом была перемещена в населенный пункт Заречье.Ему известно, что с архивными документами в таком же ключе работали сотрудники 6-го института (Молчанов) Генштаба ВС РФ».

«Когда мы основательно укрепимся в нашей объективности, тогда поставим вопрос и перед президентом, и перед Следственным комитетом, и перед Генеральной прокуратурой, – пообещал В.И. Илюхин. – Мы считаем, что есть основания для возбуждения уголовного дела, потому что без возбуждения уголовного дела нельзя будет проводить серьёзные экспертные исследования».

И Илюхин проверил достоверность предоставленных ему доказательств фальсификации и действительно обратился в Следственные комитет и Прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Вскоре после этого Илюхин прошёл с медицинское обследование, которое показало, что он абсолютно здоров, …и через несколько дней умер. Сделанное им заявление об этом государственном преступлении, осталось без расследования, упомянутые им лица – без наказания.

Я данную статью так начал к тому, что специалист может фальшивость документа определить и по тому, что именно в документе написано. Скажем, любая домохозяйка, прочитав в книге кулинарных рецептов рецепт борща, по которому мясо нужно варить в керосине, без колебаний заявит, что эта книга – фальшивка, что настоящей кулинарной книги с таким рецептом быть не может.

Так вот, эти свои доводы о фальшивости этих «катынских» документов я публиковал и позже, в частности, в книге «Антироссийская подлость». Но в этой помянутой книге я, на основании анализа текста, показал, что фальшивкой является и предъявленный обществу «Секретный протокол» к договору между СССР и Германией, названный к тому времени «пактом» «Молотов-Риббентроп». Не буду напоминать все доводы о том, что текст Секретного протокола к этому договоры фальшивый, возьму только один – «географический».

«Безо всяких сомнений, его фабриковали комбинацией второго способа с третьим. То есть взяли текст подлинного протокола, усекли его так, чтобы изменить смысл, а затем вызвали из КГБ специалистов по подделке текстов почерков и оформили фальшивку. В то время по-другому фальсификаторы поступить не могли. Они, может, и хотели бы полностью сфабриковать текст, но ведь, помимо отечественных свидетелей, его смысл был прекрасно известен и за рубежом, скажем, Черчилль этот протокол чуть ли не цитирует.

Во-вторых, подонки безмозглы, иначе они не были бы подонками. (Не станете же вы меня убеждать, что Горбачев всю жизнь лизал зад своим партийным начальникам только для того, чтобы в конце своей карьеры рекламировать пиццу? Безмозглый идиот и по сей день не понял, почему слетел с поста главы величайшей державы мира.) Подонки – это не люди, а скорее организмы, и они инстинктом чувствуют свою безмозглость, поэтому опасаются сильно уж выдумывать исторические тексты, боясь наделать глупостей.

И у фирмы Горбачев-Яковлев получилось вот такое изделие:

«Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом.

При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату:

1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению к Виленской области признаются обеими сторонами.

2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана.

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого Польского государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития.

Во всяком случае, оба правительства будут решать этот вопрос в порядке дружественного обоюдного согласия.

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной политической незаинтересованности в этих областях.

4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете.

Москва, 23 августа 1939 года

По уполномочию Правительства

За Правительство СССР В. МолотовЗа Правительство Германии И. Риббентроп».

Для того чтобы понять, что данный текст фальшивка, вам необходимо напрячь всю свою способность к фантазии и представить себя на месте исполнителя данного документа, скажем, Сталина или Молотова (ведь им надо было его исполнять), или какого-нибудь начальника пограничного отряда, которому нужно указать солдатам, где вкапывать пограничные столбы. И попробуйте мысленно этот протокол исполнить. Если у вас есть хоть немного фантазии, то вы поймете, что эту галиматью исполнить нельзя. И вот почему.

Во-первых. Что такое «сфера интересов»? Могу ли я за границей своей сферы интересов торговать, вести коммунистическую или антикоммунистическую пропаганду? Без разъяснения «сфера интересов» – это слова, не имеющие под собой смысла. Иногда в общих контрактах записывают, что одна сторона продает «товар», а вторая его оплачивает. Но при такой абстрактной формулировке к контракту обязательно подкладывается спецификация, в которой точно указывается: какой товар, его качество, цена, сроки поставок и оплаты. Без такового объяснения контракт с абстрактным товаром, это не контракт – его невозможно ни выполнить, ни нарушить. То есть «секретный протокол» Горбачева-Яковлева после усечения текста в той части, где стороны оговаривали, что такое «сфера интересов», стал беспредметным – этот протокол тоже нельзя ни исполнить, ни нарушить. И это сразу выдает фальшивку, причем понятно и почему Горбачев и Яковлев выбросили эту часть – она явно (а дальше вы это увидите) не соответствовала той цели, которую Горбачев и Яковлев хотели этой фальшивкой достичь – «сфера интересов» не предусматривала захвата поименованных стран ни СССР, ни Германией.

Второе. Ответьте на вопрос, в чью сферу интересов по этому «протоколу» входит Литва, а в чью Латвия, Эстония и Финляндия. Не можете? Вот то-то и оно! Ни Сталин, ни Гитлер не были придурками вроде Горбачева, чтобы договариваться о «консенсусе», не оговорив, что это такое.

Третье. Предположим, что случилось территориальное переустройство и Польши, и Прибалтики. Где проходит граница сферы интересов в промежутке от угла северной границы Литвы в месте поворота ее на юг и до истоков реки Нарев? Это промежуток около 500 км, где тут вкапывать пограничные столбы? Не знаете? А Сталин и Гитлер знали, поскольку их министры подписывали не ту глупость, что нам подсунули под видом «секретного протокола».

Молотов и Риббентроп совершили одну ошибку – они оставили в границе сферы интересов небольшой разрыв – всего в 30 км, – не учли, что истоки реки Нарев находятся в Польше, а не в Восточной Пруссии. И уже через 5 дней посол Германии в Москве Шуленбург и Молотов подписали «Разъяснение» к протоколу, в котором этот разрыв закрыли:

«В целях уточнения первого абзаца п. 2 секретного дополнительного протокола от 23 августа 1939 года настоящим разъясняется, что этот абзац следует читать в следующей окончательной редакции, а именно:

2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Писсы, Наревы, Вислы и Сана. Москва, 28 августа 1939 года».

Получается, что 30 км Сталин и Гитлер поспешили закрыть (Писса текла тогда из Восточной Пруссии и впадает в Нарев), а 500 км так и оставили? Нет, конечно».

Но это доводы логики, посему значение таких доводов недоступно для понимания обывателем. И вот Яков Джугашвили обнаружил явственный признак подделки пакта «Молотов-Риббентроп» – такой, что он даже дебилу из интеллигентов будет понятен.

Просматривая кинозапись процедуры подписания этого договора между СССР и Германией, Яков Евгеньевич заметил, что текст договора скрепляется сургучной печатью (на 47 секунде хорошо видно, как секретарь накапывает с сургуч на договор с горящей палочки и припечатывает сургуч на договоре штемпелем).

Как ставились печати на международных документах – подробнее смотрим (документальная съёмка 10 января 1941 года, договор о советско-германской границе после вхождения Литвы в СССР) с начала третьей минуты:

Но дело в том, что на сайте https://historyfoundation.ru/2019/05/31/pakt/ даны сканы «подлинных» договора и секретного протокола к нему. И на этих «подлинниках» сургучных печатей и следа нет!

Фальсифицирующие этот «пакт» негодяи, скорее всего, просто не видели подлинников – не видели сургучных печатей – фальсифицировали по представленным Яковлевым или Волкогоновым черновикам, а на черновиках, естественно, печатей не было.

Во всяком случае, это наблюдение Якова надо закрепить в интернете, что я и делаю.

Ю.И. МУХИН