Силуанов сохранил должность министра финансов

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Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов

Максим Блинов/РИА «Новости»

Во главе министерства финансов остался Антон Силуанов. Об этом говорится в указе, размещенном на сайте президента России Владимира Путина.

Отмечается, что при этом он потерял должность первого вице-премьера.

Как известно, Силуанов находится на посту министра финансов с 2011 года.

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