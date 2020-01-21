УАЗ представил семейный автомобиль на базе УАЗ «Профи»

УАЗ представил универсальную грузопассажирскую модификацию фургона УАЗ «Профи». Автомобиль, созданный совместно с ульяновским ООО «Автодом», позволяет одновременно перевозить и груз, и пассажиров, вмещая до 8 человек в зависимости от исполнения.

Широкие возможности и универсальность новинки обеспечены стеклопластиковым модулем, который ставится на шасси базовой модели «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль с вместительным грузовым отсеком.



Грузопассажирский УАЗ «Профи». Фото УАЗ



Грузопассажирский УАЗ «Профи». Фото УАЗ



Грузопассажирский УАЗ «Профи». Фото УАЗ

Автомобиль, изначально позиционируемый как семейная альтернатива «Буханке», оснащен битопливной силовой установкой с газобаллонным оборудованием. Между рамой и кузовом продольно могут располагаться два, три или даже четыре металлических баллона по 50 литров каждый, что позволяет машине преодолевать более 1000 километров пути фактически на одной заправке.

Панели фургона изготовлены из композитных материалов с дополнительной тепло- и шумоизоляцией, а для комфорта и безопасности пассажиров есть трехточечные ремни безопасности, жидкостный отопитель салона и три плафона освещения.



Грузопассажирский УАЗ «Профи». Фото УАЗ



Грузопассажирский УАЗ «Профи». Фото УАЗ



Грузопассажирский УАЗ «Профи». Фото УАЗ

Приобрести грузопассажирский УАЗ «Профи» можно с одной из двух надстроек на выбор – со сдвижной перегородкой (и креслами RIVIERA) и стационарной перегородкой с пятиместным, семиместным или восьмиместным пассажирским отсеком.

Стоимость новинки, как стало известно «Автоновостям дня», зависит от версии и оснащения. Уточнить ее можно у представителей компании-изготовителя — ООО «Автодом».