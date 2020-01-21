Mitsubishi рассказала о новом Mitsubishi Outlander

Первые официальные подробности о новом поколении кроссовера Mitsubishi Outlander появятся уже через несколько месяцев. Об этом на сегодняшней пресс-конференции компании заявил глава «ММС Рус» Осаму Иваба, призвав публику «набраться терпения и немного подождать».

По словам топ-менеджера, новый Outlander станет первой моделью бренда, построенной на платформе Nissan в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Других деталей он не раскрыл, отметив лишь, что «уже видел машину, и она отлично выглядит».

Как ранее сообщали «Автоновости дня», многие элементы экстерьера достанутся новому Outlander от концепта Mitsubishi Engelberg Tourer, представленного прошлой весной на автосалоне в Женеве, а в моторную гамму кроссовера войдут только гибридные силовые установки с возможностью зарядки аккумуляторов от бытовой электросети.

В России новый Mitsubishi Outlander тоже появится. Его производство, как пишет «Профиль», локализуют на одном из российских заводов, но где именно – пока не решено. В любом случае, раньше 2021 года новинку точно можно не ждать.