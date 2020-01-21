Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

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Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

УАЗ запатентовал новые детали интерьера модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», также известного как «Русский Прадо». Патентные изображения блока переключателей для него появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Судя по изображениям, на новом блоке переключателей появятся кнопки подогрева сидений и обогрева руля, которые в актуальном «Патриоте» размещены на центральном тоннеле. Также с этого блока можно будет включить обогрев лобового стекла и аварийную сигнализацию.

Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Блок переключателей УАЗ. Фото Роспатент

Ранее Ульяновский автозавод запатентовал новые центральную консоль, центральный тоннель, коммутационный блок задних пассажиров, две мультимедийные системы и светодиодные фары.

Как сообщали «Автоновости дня», рамный внедорожник «Русский Прадо» от УАЗ появится во втором полугодии 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее. Автомобиль получит новую раму, независимую переднюю подвеску, новый интерьер, светодиодную головную оптику и другие фонари. Под капотом его оснастят новым турбированным двигателем, который уже разработан, испытан и будет внедрен в модельную линейку УАЗа ближайшие полтора-два года.