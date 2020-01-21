Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

УАЗ запатентовал новые детали интерьера модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», также известного как «Русский Прадо». Патентные изображения блока переключателей для него появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Судя по изображениям, на новом блоке переключателей появятся кнопки подогрева сидений и обогрева руля, которые в актуальном «Патриоте» размещены на центральном тоннеле. Также с этого блока можно будет включить обогрев лобового стекла и аварийную сигнализацию.



Блок переключателей УАЗ. Фото Роспатент

Ранее Ульяновский автозавод запатентовал новые центральную консоль, центральный тоннель, коммутационный блок задних пассажиров, две мультимедийные системы и светодиодные фары.

Как сообщали «Автоновости дня», рамный внедорожник «Русский Прадо» от УАЗ появится во втором полугодии 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее. Автомобиль получит новую раму, независимую переднюю подвеску, новый интерьер, светодиодную головную оптику и другие фонари. Под капотом его оснастят новым турбированным двигателем, который уже разработан, испытан и будет внедрен в модельную линейку УАЗа ближайшие полтора-два года.