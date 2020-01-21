В Турции началось строительство линии метро до нового аэропорта Стамбула

Новый аэропорт, один из мегапроектов, ставший визитной карточкой правления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подвергся критике в связи с качеством строительства и расположением, напоминает Sabah.

«Мы не забыли о вопросах создания надлежащей инфраструктуры, когда строили новый аэропорт Стамбула. Помимо автобусных перевозок из города, мы начали строительство линии метро, которая связана со всем (стамбульским) общественным транспортом», — процитировала газета заявления Эрдогана во время церемонии закладки фундамента.

Издание напоминает, что аэропорт Стамбула расположен на черноморском побережье города. В настоящее время пассажиры могут добраться до аэропорта на автобусе на полтора часа или заплатить приблизительно 100-150 лир (17-25 долларов) за такси.

По данным Sabah, в 2019 году услугами аэропорта Стамбул воспользовались около 201,6 млн пассажиров, в том числе 12,7 млн из числа местного населения.