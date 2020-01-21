РБК: заммэра Москвы Хуснуллин станет вице-премьером

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Артем Сизов/«Газета.Ru»
Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
О том, что курирующий вопросы градостроительной политики и строительства Хуснуллин станет вице-премьером сообщили пять источников, близких к правительству.
Вопросами строительства ранее занимался вице-премьер Виталий Мутко, однако, по данным СМИ, он не войдет в новое правительство.
15 января президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
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