В Алтайском крае прикрыли очередного фейкового производителя чудного сыра

С помощью ФГИС «Меркурий» в Алтайском крае удалось выявить предприятие-«фантом», которое производило сыр из неизвестного сырья. Как сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю, деятельность нарушителя заблокирована в системе.

В ходе мониторинга производителей молочной продукции выяснилось, что ООО «Предгорье Алтая», зарегистрированное в барнаульском поселке Казенная Заимка, изготовило партию сыра «Гауда Люкс» и «Сметанный люкс» общим весом более 20 тонн. При этом в системе «Меркурий» не было сведений, что ранее на территорию данного предприятия поступало сырье для производства продукта.

Кроме того, сотрудники надзорного органа не обнаружили по адресу регистрации каких-либо производственных либо складских помещений: на этом месте находится частный дом. Несмотря на это, упомянутая фирма каким-то образом изготовила и ввела в оборот крупную партию сыра неизвестного происхождения. Более того, по данным «Меркурия», 20 тонн продукции было доставлено из Барнаула в Томск всего за 5-10 минут, после чего реализовано в торговые сети и заведения общепита Томской и Новосибирской областей.

В связи с данными фактами Россельхознадзор удалил из информационной системы компанию «Предгорье Алтая» и заблокировал пользователя. Так, оформление новых партий сыра исключено. В адрес фирмы направлено уведомление о составлении административного протокола по ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов), а также об отзыве двух деклараций о соответствии продукции. Информация о нарушениях направлена в надзорный орган Томской области для проведения контроля и в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Отметим, что согласно данным арбитража ООО «Предгорье Алтая» было признано банкротом в конце мая прошлого года. Сумма исковых требований составляла более 370 тысяч рублей. В начале декабря прошлого года по определению суда конкурсное производство было завершено.