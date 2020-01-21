Маленький мальчик рассказал о своей прошлой жизни

Кэмерон Маколей из Шотландии, которому на данный момент исполнилось всего пять лет, начал рассказывать матери о том, что он должен вернуться на остров Бар. Стоит отметить, что она вместе со своим ребенком проживает в Глазго и никогда не посещала данный остров. Сначала женщина не придавала рассказам никакого внимания, но потом мальчик начал говорить о Белом доме, где он жил вместе со своими сестрами и братьями, сообщает портал PLANETANOVOSTI.COM. Он рассказал, что его дом находится возле пляжа. Его отца Шейна Робертсона сбил грузовик на острове. Мальчик много плакал из-за того, что скучает по своей маме из острова Бар. Достаточно долго все считали, что об этом парнишка узнал из какой-то программы. Но после посещения психоаналитиков, его мать приняла решение все-таки посетить остров. Вместе с ними отправились и специалисты, которые занимаются исследованием прошлых жизней. Когда они прибыли на место, то были удивлены тем, насколько точно Кэмерон описал дом и все, что находилось рядом. Дальше он начал искать свою черно-белую собаку. Мать Кэмерона отыскала наследницу этого дома – Джиллиан Робертсон. Та действительно подтвердила многие факты из рассказов парнишки. Часть информации, возможно, она не помнила и сама, так как была слишком маленькой. Кроме того, она добавила, что все ее сестры и братья уже достаточно давно умерли. Кэмерон не смог узнать в 50-летней женщине свою сестру, поэтому ему не стали говорить, кем она является на самом деле.