Медики бьют тревогу: в Украине с огромной скоростью распространяется опасный вид гриппа

Грипп в Украине начинает распространяться все быстрее и только за последнюю неделю количество пострадавших увеличилось практически на 35%. При этом специалисты утверждают, что пока что рано говорить об эпидемии, ведь болезнь не достигла определенного порога, сообщает портал PLANETANOVOSTI.COM. От нового вида гриппа с самого начала сезона заболеваний, умерло пять человек. Врачи рассказывают о том, что пациенты погибли из-за разнообразных осложнений, ведь они в самом начале лечились самостоятельно и не прибегали к помощи специалистов. Врачи добавили, что пик распространения заболевания можно ожидать с конца января и вплоть до начала февраля. Елена Кузьменко рассказала о том, что во время предыдущего сезона гриппа, в Украине переболело около 5,4 миллиона человек. Из них погибло 64 пациента. Большинство из них – это дети. В этот раз может заболеть практически 6 миллионов человек. Медики предупреждают, что в больницу стоит отправляться сразу же после того, как начало проявляться заболевание. Правильно подобранные противовирусные препараты помогут снизить риск возникновения осложнений в дальнейшем. Грипп А H1N1, который появился в Украине в 2019 году, может провоцировать поражение нижних дыхательных путей и развитие пневмонии, которая чаще всего становится причиной смерти пациентов. В группу риска входят люди с лишним весом, сахарным диабетом, проблемами с дыхательной системой и беременные. В большинстве случаев данным видом гриппа болеют молодые люди.