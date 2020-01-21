Перевозка зараженного короновирусом пациента из Китая напомнила сцену из фильма ужасов (ВИДЕО)

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ВОЗ собирает экстренное заседание из-за вспышки нового коронавируса 2019-nCoV в Китае.

Специалисты ВОЗ собирают экстренное заседание в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV в Китае. Мероприятие пройдет 22 января. Эксперты предупреждают, что вызванная вирусом пневмония скоро начнет распространяться за пределами КНР.

"Всего в мире зарегистрировано 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV, о которых поступили официальные сообщения. Эти цифры быстро меняются", – сказал на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Сначала случаи заражения вирусом были зафиксированы в городе Ухань – наиболее густонаселенном в центральной ивжнтхх части Китая: здесь проживает самое большое количество заболевших.

За пределами Китая зафиксировано уже четыре случая опасной пневмонии: два в Таиланде, один в Японии, один в Южной Корее. На сегодняшний день скончались шестеро заболевших.

Telegram-канал "Новости. Как есть" разместили в Сети видеозапись, на котором запечатлена перевозка пациентов с пневмонией вируса 2019-nCoV. Многие пользователи Сети заявили, что больше всего увиденное напомнило им кадры из фильмов ужасов или картин про зомби-апокалипсис.