Надеюсь, мужской стержень у него покрепче: Водонаева унизила нового жениха Бузовой

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Скандальная модель высказала свое мнение по поводу отношений коллеги по "Дому-2".

Оскандалившаяся своим заявлением про "рожающее быдло" 37-летняя бывшая участница "Дома-2", а ныне телеведущая и модель Алена Водонаева выразила свои мысли относительно романа Ольги Бузовой с Давидом Манукяном.

По мнению Водонаевой, молодой возраст Давы может в будущем сослужить плохую службу Бузовой.

"Ему 26 лет, а значит, Оля не лукавила, когда говорила, что ее потянуло на молоденьких парней. И я не имею морального права ее в чем-то упрекать. Больше меня в нашем ивжнтхх шоу-бизнесе интерес к молодым парням испытывала разве что Алла Пугачева… Как эксперт в этом щепетильном вопросе, могу сказать, что с молодыми мальчиками далеко не уедешь", – уверена Водонаева.

При этом она сомневается в возможностях Манукяна взять на себя ответственность за Ольгу и заботиться о ней со всей полнотой.

"Как правило, в отношениях с молодыми парнями присутствует дефицит напористости и мужской мудрости. Мы – девушки – в минуты тревоги нуждаемся в ободряющем взгляде мужчины и обнадеживающей фразе "Да не переживай ты так". Когда у сильной женщины появляются отношения после долгого перерыва, ей хочется примерить на себя роль беззащитной овечки, хотя бы на время отпуска", – пишет она в своей колонке для "7 дней".

По ее словам, в романе Бузовой и Манукяна можно усмотреть признаки пиара. При этом Водонаева сравнила Даву с бывшим мужем Ольги – Дмитрием Тарасовым.

"Вспомните блог Оли в период брака с Тарасовым. Все эти милые семейные "сторис", которые сделали Ольгу и Дмитрия самой "мягкой и пушистой" парочкой шоу-бизнеса. К слову, мне Дава чем-то напоминает бывшего мужа Оли по типажу. Очень надеюсь, что мужской стержень у него покрепче", – отмечает знаменитость.

Сама Бузова наслаждается отпуском в Таиланде в компании Давида Манукяна. Парочка, кажется, счастлива и собирается официально оформить отношения.