Жирный и жалкий: гость Comedy Club смешал с грязью Волю и Харламова и был наказан за хамство (ВИДЕО)

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Rickey F. унизил Павла Волю и Гарика Харламова, получив при этом краткий, но прицельный ответ.

Один из гостей Comedy Club – рэпер Rickey F. (Геннадий Фарафонов) жестко унизил ведущих проекта Гарика Харламова и Павла Волю.

В ходе представления музыканта юмористы предложили ему поучаствовать в рэп-баттле, и Фарафонов, не растерявшись, принялся активно смешивать с грязью оппонентов на сцене.

"Я как и все нормальные люди не смотрел Comedy Club уже 10 лет.

Я пришел сюда. Вы спросите: "Что-то изменилось?". Я отвечу: "Нет".

Вы уперлись в свой же потолок. Я не вижу разницы.

Единственное, что выросло в Comedy за это время –

Это харламовская жирная ивжнтхх задница", – констатирует рэпер.

Он обзывает стоящих на сцене ведущих "двумя обезьянами" и попросил вернуть в Сomedy Club Арташеса Саркисяна.

"Чувак, ты откуда откопался ваще?… Сколько тебе лет?" – поинтересовался ошарашенный Воля.

После этого Rickey F. перешел на личности и первым накинулся на Павла Волю, как следует постебавшись над его фамилией и словосочетанием "сила Воли".

"Единственная сила Воли, которая существует – это его войско за спиной в рекламе сухариков".

Павел Воля. Кто же это? Человек или все-таки восклицательный знак?

При желании я бы мог в буквальном смысле собрать Волю в кулак.

Когда ты спишь – ты похож на невставший член.

Я белаю "бам", ты делаешь "пииииииии", и улетаешь обратно в КВН", – заявляет музыкант.

Затем он переходит к Харламову, обозвав его "жирным" и "жалким".

"Если ты хочешь доказать, что ты – бульдог,

Ну, что ж, принеси мне тапки!" – заявил музыкант.

Взявший слово Павел Воля невозмутимо отразил атаку рэпера.

"Добро пожаловать в Comedy Club. Мы здесь не красим волосы и тр***ем баб. Ведем себя культурно и никому не хамим. За 100 долларов мы тебя отправим на Бали, и тебя тр***нет Митя Фомин", – заявил юморист под истерических смех и овации в зале.

Подписчики не оценили стараний рэпера, поддержав Павла Волю.

"Ну , перебор конечно Хамло и юнец", "Это баттл? Чмойло какое то. Воля красавчик. Каждая чепуха сейчас себя рэпером называет", "Батл стремный.. Капец!!! Не позорься мальчик с крашенными волосами! Неприятно было его слушать!!!", "Воля – красавичк", – пишут фолловеры.

Ранее TopNews писал о том, что постельное видео с Волей и Харламовым "взорвало" Сеть.