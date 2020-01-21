Зачем я кладу монету в морозилку каждый раз, когда уезжаю из дома

Share Tweet Share Share Email CommentsЭтой хитростью со мной поделилась подруга, которое долгое время проживала в Англии. А её в своё время научила этому соседка.

Оказывается, англичане (да и вообще многие европейцы) всегда кладут в морозилку монету, когда им нужно надолго покинуть своё жилище. Смысл этого действия на самом деле очень прост, и в то же время гениален. Даже странно, что этот лайфхак придумали в Европе, а не в нашей стране.

Монета, оставленная в морозилке поможет без труда определить, были ли в ваше отсутствие перебои с электричеством и сколько по времени они длились.

Обычно, если я еду на дачу, например на неделю, я отключаю в квартире все электроприборы, кроме холодильника, потому что там всегда остаются продукты. Чтобы быть уверенной в том, что электричество в моё отсутствие не отключали на длительное время, и продукты в холодильнике не испортились я оставляю в морозилке монету.

Просто наливаю в небольшой контейнер воду, замораживаю её, а потом кладу монетку прямо на лёд и отправляю обратно в морозилку.

А по приезду домой я первым делом проверяю монетку. Если она так и осталась лежать на льду, значит все в порядке, и электричество не отключали.

Если же монетки на поверхности льда нет, значит электричество все-таки отключали. Если монетка не успела опуститься глубоко, значит отключали ненадолго.

А вот если монетка оказалась на дне, то электричества не было долго, раз за это время вода успела полностью оттаять. А значит продукты, оставшиеся в холодильнике, скорее всего испортились, и употреблять их в пищу может быть опасно.