15 артефактов из прошлого, способных здорово озадачить современных людей

По
mavit
-
17

Share Tweet Share Share Email CommentsЕсли дать обычному ребенку старую пишущую машинку, то он первым делом будет искать кнопку «Вкл». А если старый, еще ЭЛТ-шный монитор, то начнет на автомате пальцем по экрану водить и удивляться, отчего ничего не работает. Так и выглядит столкновение будущего с прошлым, но есть и другие примеры, представленные в этой подборке – слабо разобраться без подсказки?

Эту штуку нашли на еврейском кладбище в 2015-ом. Вес 3,5 кг, материал – золото. Как оказалось, новодел, специально придуманная приблуда для обмана любителей всего необъяснимого.

15 артефактов из прошлого, способных здорово озадачить современных людей

Israel Antiquities Authority / Facebook

Якутские солнцезащитные очки – вместо темных стекол здесь узкие прорези в металле

15 артефактов из прошлого, способных здорово озадачить современных людей

Gomomelius / Pikabu

Пьянелле, они же цоколи, итальянская версия галош. С такой высокой подошвой можно не опасаться грязи.

15 артефактов из прошлого, способных здорово озадачить современных людей

Музей Метрополитен / Wikipedia

Ювелирные изделия, по назначению – зубочистки. Созданы примерно 400 лет назад.

15 артефактов из прошлого, способных здорово озадачить современных людей

The British Museum

Дорогая, роскошная пудреница с распылителем

15 артефактов из прошлого, способных здорово озадачить современных людей

Бурдалю или мобильный ночной горшок – справлять нужду в поездках на длительные расстояния

15 артефактов из прошлого, способных здорово озадачить современных людей

AustinTowers / Wikipedia

Просто грелка, только если сегодня в резиновые заливают кипяток, то раньше в металлические клали угольки

15 артефактов из прошлого, способных здорово озадачить современных людей

Algont at Dutch Wikipedia

Карне – книжечка с расписанием бальных танцев за вечер и именами партнеров, с которым вальсировала дама

15 артефактов из прошлого, способных здорово озадачить современных людей

Автор: Ewing, Gladys / Wikipedia

Портбукет – подставка под цветы для ношения на одежде. Не в руках же их держать?

15 артефактов из прошлого, способных здорово озадачить современных людей

Auckland Museum / Wikipedia

Прототип фена, работает на кипятке, за счет тепла высушивает волосы

15 артефактов из прошлого, способных здорово озадачить современных людей

Распялкой растягивали узкие и хлипкие лайковые перчатки, чтобы удобнее было надевать

15 артефактов из прошлого, способных здорово озадачить современных людей

При помощи этого педоскопа можно на рентгеновском снимке посмотреть, как плотно обувь сидит на ноге во время примерки

15 артефактов из прошлого, способных здорово озадачить современных людей

Unknown author / Wikipedia

Устройство для ринопластики, исправления формы носа. В 1930-ом их продавали тысячами, настолько людям нравилось.

15 артефактов из прошлого, способных здорово озадачить современных людей

Шляпа со встроенным радиоприемником, придумана в 1949-ом году

15 артефактов из прошлого, способных здорово озадачить современных людей

Radio-Electronics staff, Avery Slack photographer / Wikipedia

Обувь на пружинках, чтобы обеспечить легкую походку, для имитации прогулки по Луне

15 артефактов из прошлого, способных здорово озадачить современных людей

Концептуальный детский велосипед, родом из 1970-х

15 артефактов из прошлого, способных здорово озадачить современных людей

Weird Secondhand Finds That Just Need To Be Shared / Facebook

15 артефактов из прошлого, способных здорово озадачить современных людей