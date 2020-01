15 артефактов из прошлого, способных здорово озадачить современных людей

Share Tweet Share Share Email CommentsЕсли дать обычному ребенку старую пишущую машинку, то он первым делом будет искать кнопку «Вкл». А если старый, еще ЭЛТ-шный монитор, то начнет на автомате пальцем по экрану водить и удивляться, отчего ничего не работает. Так и выглядит столкновение будущего с прошлым, но есть и другие примеры, представленные в этой подборке – слабо разобраться без подсказки?

Эту штуку нашли на еврейском кладбище в 2015-ом. Вес 3,5 кг, материал – золото. Как оказалось, новодел, специально придуманная приблуда для обмана любителей всего необъяснимого.

Israel Antiquities Authority / Facebook

Якутские солнцезащитные очки – вместо темных стекол здесь узкие прорези в металле

Gomomelius / Pikabu

Пьянелле, они же цоколи, итальянская версия галош. С такой высокой подошвой можно не опасаться грязи.

Музей Метрополитен / Wikipedia

Ювелирные изделия, по назначению – зубочистки. Созданы примерно 400 лет назад.

The British Museum

Дорогая, роскошная пудреница с распылителем

Бурдалю или мобильный ночной горшок – справлять нужду в поездках на длительные расстояния

AustinTowers / Wikipedia

Просто грелка, только если сегодня в резиновые заливают кипяток, то раньше в металлические клали угольки

Algont at Dutch Wikipedia

Карне – книжечка с расписанием бальных танцев за вечер и именами партнеров, с которым вальсировала дама

Автор: Ewing, Gladys / Wikipedia

Портбукет – подставка под цветы для ношения на одежде. Не в руках же их держать?

Auckland Museum / Wikipedia

Прототип фена, работает на кипятке, за счет тепла высушивает волосы

Распялкой растягивали узкие и хлипкие лайковые перчатки, чтобы удобнее было надевать

При помощи этого педоскопа можно на рентгеновском снимке посмотреть, как плотно обувь сидит на ноге во время примерки

Unknown author / Wikipedia

Устройство для ринопластики, исправления формы носа. В 1930-ом их продавали тысячами, настолько людям нравилось.

Шляпа со встроенным радиоприемником, придумана в 1949-ом году

Radio-Electronics staff, Avery Slack photographer / Wikipedia

Обувь на пружинках, чтобы обеспечить легкую походку, для имитации прогулки по Луне

Концептуальный детский велосипед, родом из 1970-х

Weird Secondhand Finds That Just Need To Be Shared / Facebook