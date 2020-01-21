Во Флориде обнаружили кратер неизвестного происхождения

На прошлой неделе жители небольшого острова Анна-Мария, который находится в штате Флорида, видели в небе очень странный объект, имеющий форму огненного шара. Спустя некоторое время в одном из жилых районов острова Холмс Бич, нашли кратер небольшого размера, края которого были обуглены, сообщает портал Новости Планеты.Специалисты из НАСА после исследования данного объекта пришли к выводу, что кратер возник не в результате падения метеорита. Очевидцы, которые отреагировали на возникший пожар, рассказали о том, что объект, который оставил после падения кратер, опалил деревья, забор и часть здания, которые находились рядом. После того, как объект упал, на месте кратера наблюдалось сильное пламя, высота которого достигала 2 метров. Пламя горело еще несколько минут. Забор выглядел так, вроде бы там что-то взорвалось. В земле присутствовала огромная дыра, а все деревья были обуглены так, как будто в них попал снаряд. На место пожара вскоре прибыли пожарные, но они так и не смогли назвать причину появления настолько сильного пламени.Ученые из НАСА не считают правдивой версию о том, что кратер и пылающий в нем огонь на самом деле имеют космическое происхождение. Метеориты достигают земли уже после того, как полностью остынут. Исследователи считают, что если бы метеорит не успел остыть и пылал во время прикосновения к поверхности Земли, то его силы было бы достаточно для того, чтобы стереть с карты весь остров вместе с его жителями.