Эрдоган: Проект канала Стамбул слишком важен, чтобы оставлять его в руках местных властей

«Мы уверены, что те, кто выступает против строительства канала Стамбул, не имеют никакого представления о том, что это за проект. Мы не допустим попытки блокировать выгодные проекты, которые мы пытаемся воплотить в жизнь, поддерживая любую полезную работу, проводимую в Стамбуле», — сказал Эрдоган на церемонии закладки фундамента для строительства железнодорожной линии метро в Стамбуле 18 января. Президент добавил, что стамбульские проекты слишком важны, чтобы оставлять их в руках местных властей, пишет Duvar.

Издание напоминает, что посредством строительства канала Стамбул правящая Партия справедливости и развития (ПСР) стремится создать искусственный морской путь между Чёрным и Мраморным морями. Планируется, что искусственный морской канал протяжённостью 43 километра и шириной 400 метров, будут пересекать шесть мостов.

Отметим, что проект оказался в центре критики за то, что он, возможно, нанесёт непоправимый ущерб окружающей среде. Надо сказать, что критика лишь усилилась после того, как Эрдоган подтвердил слухи о покупке участка земли матерью эмира Катара шейха Моза бинт Насер аль-Миснеда.

При этом мэр города Экрем Имамоглу является убеждённым противником реализации проекта канала Стамбул.

Комментарии турецкого президента прозвучали в ответ на критику со стороны Имамоглу в адрес канала.

Ранее 17 января Имамоглу раскритиковал одобрение отчёта по оценке воздействия на окружающую среду (ÇED) искусственного канала, заявив, что он намерен опротестовать данное решение.

Кроме того, 15 января мэр вручил Эрдогану письмо с возражением против реализации проекта по строительству канала Стамбул, которое президент Турции сразу же отклонил.

«Нам нечего обсуждать. Люди поддержали этот проект. Мы построим канал Стамбул, несмотря на разногласия и слепую вражду», — заявил Эрдоган на церемонии.