«Почта России» хочет запустить собственный венчурный фонд

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Организация ищет подрядчика, который разработает для нее программу инвестиционного развития.

«Почта России» хочет запустить собственный венчурный фон, пишут «Ведомости». Победитель конкурса должен будет подготовить программу инновационного развития и долгосрочную программу развития «Почты России» с 2020 по 2024 год. Выигравший подрядчик также проконсультирует «Почту России» по поиску новых технологий, инвестиций в стартапы и импортозамещению.

Венчурный фонд может искать для «Почты России» технологические решения в области логистики и доставки, предполагают собеседники издания. Это необходимо для акционерных обществ и ФГУПов, более половины которых принадлежит государству.

Подрядчика определят 6 февраля.

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