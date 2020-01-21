Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ приступила к обсуждению законопроекта президента

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ 21 января приступила к обсуждению соответствующего законопроекта, внесённого Президентом РФ Владимиром Путиным в Государственную Думу. Над уточнением формулировок законопроекта в минувшие выходные работали в том числе сопредседатели рабочей группы и юристы, входящие в её состав.

Заседание прошло в МГЮУ им. Кутафина. Сопредседатель рабочей группы, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что текст президентского законопроекта является отправной точкой для дальнейших обсуждений и подготовки поправок ко второму чтению. До второго чтения членам рабочей группы предстоит поработать над развитием и дополнением норм законопроекта, рассмотреть и подготовить к внесению в Госдуму собственные поправки и предложения, поступающие из регионов. Всего законопроект будет рассмотрен в трёх чтениях.

По словам другого сопредседателя рабочей группы, председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, предложения могут касаться и других статей Конституции РФ, за исключением глав 1, 2 и 9, которые должны оставаться незыблемыми и не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Запланирован также ряд встреч членов рабочей группы в регионах для разъяснения сути поправок и сбора предложений граждан. «Конституция – это основной закон, и главное, что мы должны выяснить – в чём состоит общественный запрос людей на изменение текста Конституции», – пояснил сенатор.

Секретарь Общественной палаты России, заслуженный юрист РФ Лидия Михеева отметила, что такие предложения уже поступают в адрес организации. По её мнению, мнения граждан нужно обобщать и учитывать, в том числе – на профессиональных общественных площадках. Она также предложила в дальнейшем проводить заседания рабочей группы в Общественной палате РФ. Ближайшее заседание состоится там уже 23 января.

Михеева также заявила, что большой интерес в обществе вызвала инициатива Президента провести Общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию РФ. К участию в подготовке голосования Михеева предложила привлечь специалистов Центральной избирательной комиссии.

Как объяснил журналистам Андрей Клишас, Общероссийское голосование предлагается провести по модели выборов Президента России в 2018 году. «Безусловно, мы обсудим, как обеспечить прозрачность и понятность процедур голосования, его доступность для всех граждан, потому что самое важное – доверие людей к результатам. Уверен, что у нас получить сформулировать такие правила, которым люди будут доверять», – подчеркнул сенатор. В частности, рабочей группе вместе с представителями ЦИК также предстоит ответить на вопрос о целесообразности использования электронного голосования.

Отвечая на вопрос о составе рабочей группы, в которую помимо юристов вошли известные общественные, культурные и спортивные деятели, Клишас назвал логичным и естественным тот факт, что поправки к основному закону готовят представители самых широких общественных кругов. «Думаю, что и на Общероссийское голосование придут не только юристы, а все наши граждане. Мы благодарны всем представителям творческих профессий, общественных организаций, что они пришли и работают в рамках нашей совместной группы», – заявил Андрей Клишас.

Напомним, Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию РФ 15 января выступил с предложением внести ряд поправок и дополнений в Конституцию России. Они связаны, в частности, с необходимостью закрепления социальных гарантий для населения, обеспечения суверенитета страны, построения единой системы публичной власти, усиления роди парламента, губернаторов и органов местного самоуправления. Отдельная поправка ограничивает время пребывания одного и того же человека на должности Президента двумя сроками в целом, а не подряд, как это предусмотрено действующей редакцией Конституции. 20 января законопроект внесён в Государственную Думу. По предложению Президента, его окончательному принятию будет предшествовать Общероссийское голосование.

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