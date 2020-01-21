</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/696/12881696/RIAN_6109381.HR-pic905-895x505-50303.jpg" alt="В Госдуме сообщили, когда будет принят закон о поправке в конституцию" /></p> <p>

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок Павел Крашенинников заявил, что закон о поправке в конституцию, вероятно, будет принят в весеннюю сессию.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, в весеннюю сессию мы это сделаем», — отметил Крашенинников.

Как было известно, президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию заявил о необходимости внести в Конституцию России изменения, которые должны увеличить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета. В соответствии с поправками Конституция также будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума. Кроме того, в нее будут внесены изменения, касающиеся требований к кандидату на пост главы государства, а также срока его нахождения на посту.

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