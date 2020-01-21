Избавилась от жутких балконов: Кудрявцева появилась на ТВ после удаления имплантов (ФОТО)

Телеведущая впервые пришла на съемочную площадку после операции.
Известная телеведущая Лера Кудрявцева, пережившая в конце прошлого года операцию по удалению силиконовых имплантов из груди, впервые появилась в кадре после хирургического вмешательства.
Блондинка опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она позирует на съемочной площадке шоу "Звезды сошлись". На втором снимке ей составляет компанию соведущий Оскар Кучера.
Для съемок Лера выбрала ярко-красный костюм с черной облегающей блузой под пиджаком. По понятным иецхэзжн причинам, телеведущая пока не носит декольте.
"Начались трудовые будни", — прокомментировала она фотографию.
Подписчики принялись писать комментарии в адрес блондинки.
"Плятья с вырезом ждать ?" — спрашивает sergiodesilva.
"С возвращением и здоровья Вам", — поддерживает radistkakat012.
"Лерочка, Вы красавица! Успеха Вам в делах, счастья и крепкого здоровья!" — пишет 0lga.v.
"Мне кажется даже помолодела", — восторгается tvstil777.
"Лера,выглядишь на все 100,даже краше,чем раньше,все супер". — отмечает tsurgaevairina.
"Лера, как ваше самочувствие?" — интересуется popova_ket9.
К слову, недавно Лера Кудрявцева рассказала "Муз ТВ" о том, что пережила за последние месяцы.
"Это была не просто операция — раскрыли импланты, сняли и всё. У меня в одной груди был порван имплант, он растёкся, это было долго. Я об этом не знала. И поэтому он мигрировал-мигрировал и превратился в итоге в такую кашу, которую выковыривали у меня из мышц", — вспоминает ведущая.
После операции Кудрявцевой необходимо было соблюдать постельный режим и ограничить себя во многих активностях.
"Но ничего! Зато я вошла в новый год чистая, как майская роза! Я очень довольная и, слава богу, что избавилась от этих жутких балконов. У меня была красивая маленькая грудь. Я не знаю, зачем я сделала их! Не знаю!" — заявила знаменитость.
Ранее TopNews писал о том, что Лера Кудрявцева раскрыла правду о любовнице.