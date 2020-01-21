От пылесоса ненависти житель алтайского села чуть придушил жену из-за отказа убираться

Полиция задержала жителя Кош-Агачского района Республики Алтай, который едва не задушил свою жену из-за споров о том, кто должен убираться в доме. Подробности сообщает ГУ МВД региону.

Правоохранители установили, что супруги поссорились на почве домашней уборки. 26-летняя женщина отказалась убираться и пыталась переложить «пыльную работу» на 29-летнего мужа. Его это привело в ярость настолько, что он прижал жену к стене и стал душить, при этом угрожая убийством. После этого мужчина все же остыл, отпустил супругу и вышел на улицу. В это время она позвонила в полицию и рассказала о случившемся. Полицейские приехали на вызов и задержали не желавшего убираться супруга.

В отделении полиции он признался в содеянном и попытался оправдаться за свой поступок неприязнью к жене. По данному факту возбуждено уголовное дело.