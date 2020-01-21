Число погибших от вспышки коронавируса в Китае продолжает расти

МОСКВА, 21 января/ Радио Sputnik. Жертвами нового типа коронавируса в китайском городе Ухань провинции Хубэй стали шесть человек, еще 227 человек находятся в больницах под наблюдением медиков, заявил мэр города Чжоу Сяньван, передает РИА Новости.

«По состоянию на 20 января число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Ухани достигло 258, 25 человек уже выписаны из больницы, шесть человек скончались», – заявил Сяньван в эфире Центрального телевидения Китая.

По его словам, в больницах продолжают оставаться 227 человек, из них 51 пациент – в тяжелом состоянии, а 12 – в критическом.

Как ранее сообщило радио Sputnik, власти Китая в конце прошлого года объявили, что в городе Ухань провинции Хубей зарегистрирована неизвестная болезнь, впоследствии оказавшаяся новой разновидностью коронавируса. У больных наблюдается повышенная температура, кашель и одышка. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.

Коронавирусы – семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Как правило, поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, а также крупный рогатый скот.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Минздраве рассказали, когда в РФ появится тест на новый коронавирус.