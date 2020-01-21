Трусы набекрень: Настя Каменских неудачно оголила сексуальное тело (ФОТО)

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Певица делится с подписчиками в соцсетях снимками с отдыха в Мексике.

Популярная украинская певица Настя Каменских, официально связавшая себя в прошлом году узами брака с партнером по дуэту Алексеем Потапенко, выступающим под сценическим псевдонимом Потап, отдыхает в эти дни в компании возлюбленного в Мексике.

Знаменитость активно делится с подписчиками своего Instagram соблазнительными снимками, не упуская возможности показать собственное тело в бикини.

Однако у Каменских бывают и провальные эксперименты. К примеру, на новом фото она выглядит крайне неестественно. Низ ивжнтхх ее черного купальника так натянут на бедра, что некрасиво подчеркивает ее живот.

"Робокоп на задании", "Трусы набекрень", "Лучше вид сзади сфотографировали бы", "Фигура огонь, фото неудачное", – возмущаются фолловеры.

Впрочем, на другом снимке Каменских позирует в белом купальнике, мягко отражающем ее загар, полученный от ласкового мексиканского Солнца. Каменских смотрит в кадр, стоя на нежном белом песке побережья.

"Мисс очарование", "Сама нежность", "Ты такая красивая", – восторгаются фолловеры.

На другом снимке Каменских позирует рядом со своим возлюбленным. Она миро улыбается на камеру, а Потап нежно обнимает ее, стоя сзади.

"Идеальная пара", "Как у вас получаются такие милые фото?" – интересуются юзеры.

Настя Каменских не боится показывать себя без макияжа. Так, она опубликовала короткое видео, на котором позирует стоя под струями воды в черном купальнике. Она сексуально двигает руками и томно смотрит в кадр,

"Волшебница. Любви вам", "Новая порнозвезда", – язвят комментаторы.

К слову, после свадьбы Насти Каменских и Потапа в Сети то и дело появляются слухи о беременности певицы. Однако, судя по недавним кадрам с отдыха, о прибавлении в семье пока речьи все-таки не идет, хотя не так давно артисты признавались в эфире украинского "Голоса", что намереваются стать родителями и "работают над этим".

"Было бы очень классно!" – заявила Настя.