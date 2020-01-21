Дизельная версия Mitsubishi Pajero Sport останется в России

Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который появится в России в декабре 2020 года, сохранит дизельный двигатель. Об этом сообщил «Российской газете» директор ММС Рус Осама Иваба.

Напомним, ранее «Автоновости дня» сообщали о том, что рестайлинговый Pajero Sport лишится дизельного двигателя, поскольку его нет в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) на модель. В сертификате, действующем с 10 января, указан только 3,0-литровый бензиновый агрегат V6 мощностью 209 лошадиных сил.

Тем не менее, если верить топ-менеджеру, после обновления внедорожник сохранит текущую моторную гамму, состоящую из 3,0-литровой 209-сильной бензиновой «шестерки» и 2,4-литрового дизеля мощностью 181 л.с.

Цены на Mitsubishi Pajero Sport в России сейчас начинаются от 2 449 000 рублей за автомобили 2019 года выпуска.