Geely выпустит новый седан на базе Volvo

Серийная версия концептуального седана Geely Preface, показанного на прошлогоднем автосалоне в Шанхае, выйдет на китайский рынок уже в 2020 году. Новинку построят на платформе CMA от Geely-Volvo, которая ранее легла в основу кросс-купе FY11, Volvo XC40 и всех моделей Lynk&Co.



Седан Geely-Volvo. Фото autohome.com.cn



Седан Geely-Volvo. Фото autohome.com.cn



Седан Geely-Volvo. Фото autohome.com.cn

Фотографии серийного и пока еще закамуфлированного автомобиля опубликовало китайское издание Autohome. По ним видно, что, в отличие от концепта, модель получила обычные задние двери (у концепта они открывались против хода движения), измененный задний бампер и другие боковые зеркала. Салон «товарного» седана получился таким же лаконичным, но «приборка» обрела более традиционный вид, тогда как у концепта она представлена в виде отдельно стоящего планшета.



Интерьер седана Geely-Volvo. Фото Фото autohome.com.cn

Габариты модели, как выяснили «Автоновости дня», до сих пор не раскрыты. Предполагается, что в модельном ряду Geely она займет место между Emgrand GL и флагманским Borui (раньше продавался в России под именем Emgrand GT).

Моторная гамма новинки тоже держится в секрете. Скорее всего, седан выйдет на рынок с 1,5-литровой бензиновой «турботройкой» от Volvo с отдачей 177 л.с., а также гибридной и полностью электрической силовой установкой.

О ценах пока говорить рано – модель даже не получила имени. Будущие «соседи» по линейке – Emgrand GL и Emgrand GT – продаются в Китае минимум за 78 800 и 136 800 юаней соответственно, что составляет примерно 700 000 и 1 225 000 рублей по текущему курсу.