В России начались продажи обновленного седана Datsun on-DO

Компания Datsun начала продажи обновленного седана Datsun on-DO в России. Модель изменилась внешне и внутри, разбогатела по части опций и обрела два новых цвета кузова. Цены на новинку стартуют с отметки 500 000 рублей за автомобиль 2019 года выпуска.

В плане внешности рестайлинговый on-DO можно отличить от предшественника по новому переднему бамперу, измененной форме боковых зеркал со встроенными указателями поворотов и линзованной головной оптике. Бамперы и корпуса боковых зеркал теперь окрашиваются в цвет кузова во всех комплектациях, а, начиная с версии Trust II, на дверях седана появляются новые защитные молдинги, тоже окрашенные в цвет кузова.



Datsun on-DO. Фото Datsun



Datsun on-DO. Фото Datsun

Интерьер седана преобразили обновленное зеркало заднего вида с увеличенной обзорностью и множество доработок в эргономике. Последние коснулись рукоятки стояночного тормоза, блока управления системой вентиляции и бортового компьютера.

Оснащение комплектаций Dream I и Dream II пополнилось передними сиденьями с увеличенной боковой поддержкой, возможностью регулировки по высоте и боковыми подушками безопасности (ранее были доступны только в топовой комплектации), а также подсветка перчаточного ящика. Также автомобиль впервые получил функцию задержки отключения головного света – система умеет подсвечивать путь владельца на протяжении 40 секунд.



Интерьер Datsun on-DO. Фото Datsun

Кроме того, с обновлением Datsun on-DO два новых цвета кузова – темно-серый, теперь доступный для обеих моделей Datsun, а также оранжевый, который ранее предлагался только для хэтчбека mi-DO.

Технически автомобиль не изменился. Моторная гамма новинки, как стало известно «Автоновостям дня», представлена прежними 1,6-литровыми «атмосферниками» мощностью 87 и 106 л.с., пару которым составляют пятиступенчатая «механика» или четырехступенчатый «автомат».